Электрическая стимуляция мозга победит обжорство
Учёные из Университета Пенсильвании установили, что электрические разряды в мозг помогают справиться с потерей контроля при переедании. А значит, их можно использовать для лечения ожирения.
Причиной переедания в значительной части случаев является потеря импульсного контроля, то есть неспособность человека контролировать свой голод и стремление получать удовольствие от приёма разной вредной пищи. Жертвы обжорства, как правило, налегают на продукты питания, которые никакой ценности для здоровья не представляют, но обладают насыщенным и приятным вкусом. А это сладости, жирная пища, мучная, жареная, фастфуд и тому подобное. И чем сильнее человек стремится испытать это пищевое удовольствие, тем больше лишнего веса у него появляется.
Учёные из Пенсильвании набрали женщин с болезненным ожирением, страдавших от настоящего обжорства. После 6 месяцев электрической стимуляции мозга вместо трех раз в неделю эпизоды обжорства уменьшились до менее чем одного раза. В весе женщины потеряли, в среднем, 6 кг. Имплантировались электроды в область мозга под названием гипоталамус или прилежащее ядро, где и рождаются импульсы к перееданию, как полагают исследователи. Электроды изучали низкочастотные сигналы, и участницы эксперимента их не ощущали.
Текущие методы лечения сосредоточены на хирургических операциях и психотерапии. Однако электрическая стимуляция, хотя и имеющая очень высокую стоимость, может стать полноценной альтернативой. Более двух третей американцев имеют лишний вес, а 40% жителей этой страны страдают от настоящего ожирения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания). Основан в 1751 году Бенджамином Франклином
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