Голод действительно связан с яростью
Появилось ещё больше доказательств того, что в состоянии голода уровень гнева и раздражительности у человека увеличивается. К такому выводу пришли учёные из Австрии.
Голодный человек бывает сердитым, это хорошо известно многим. Новое исследование продемонстрировало, что чувство голода действительно связано с гневом, раздражительностью и сниженным настроением. Ранее другие ученые уже находили связь между голодом и беспокойством, нервозностью и раздражительностью, а у детей ещё и с трудностями поведения. Но связь между голодом и эмоциями или настроением была не столь очевидной.
И вот теперь учёные оценили степень, в которой самооценка уровня голода была связана с ежедневными колебаниями гнева в течение трёхнедельного периода. Хотя последствия голода не всегда связаны только с гневом, добровольцев также опрашивали и о раздражительности для того, чтобы получить более целостное представление об эмоциональности, показателях удовольствия, возбуждения и тому подобных изменениях настроения. В окончательную выборку попали 64 человека, которых набирали через социальные сети.
Все они заполняли ежедневный опрос 5 раз в день в течение 21 дня. Добровольцы отвечали про уровень голода, степень раздражительности и злости, указывали текущее эмоциональное состояние на основе так называемой сетки Расселла с двумя шкалами от приятного до неприятного и от слабого до сильного возбуждения. Результаты показывают, что голод был связан с большим гневом раздражительностью и меньшим удовольствием, но не связан с возбуждением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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