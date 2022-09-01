Короткие перерывы на работе повышают уровень энергии

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Короткие перерывы на работе повышают уровень энергии

Исследователи из Румынии доказали, что так называемые микроперерывы продолжительностью до 10 минут позволяют снизить утомляемость на работе. Это очень доступная стратегия для тех, кто хотел бы повысить собственную производительность труда. 

Возможно 10 минут не хватит для того, чтобы совершить пробежку или даже сходить в магазин, но этого перерыва достаточно для улучшения самочувствия на работе, как показало исследование. Учёные из Западного университета Тимишоара в Румынии уверяют, что так называемые микроперерывы, судя по всему, снижают утомляемость и помогают работникам чувствовать прилив энергии. Когда мы не справляемся с ежедневными задачами и игнорируем потребности в отдыхе, могут наступить последствия, в числе которых невнимательность и ошибки. 

Короткие перерывы позволяют мозгу лучше обучаться


Во время коротких перерывов, которые надо делать по мере необходимости, новые идеи снова появляются в голове, и мы без усилий можем сосредоточиться на выполнении той или иной работы. Таковы итоги метаанализа 19 исследований, объединивших свыше 2 300 участников. 

Выявлено благотворное влияние короткого дневного сна


Всех просили выполнять разные задания от набора текста до прохождения тестов на память. Многие делали короткие перерывы продолжительностью от 8 секунд до 10 минут. Было установлено, что микроперерывы оказывали хоть и небольшое, но всё-таки заметное положительное влияние на участников экспериментов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Западный университет Тимишоары

Медицина

государственное высшее учебное заведение Румынии. Расположено в г. Тимишоара

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