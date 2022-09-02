Гормональная терапия поможет при синдроме Дауна
Использование гормональной терапии на основе гонадотропин освобождающих гормонов улучшает работу мозга у мужчин с синдромом Дауна. Таковы итоги пилотного исследования учёных из Университета Лозанны.
Исследование показало, что регулярные дозы гормонов могут помочь укрепить интеллектуальные способности у людей с синдромом Дауна. Семеро участников эксперимента, имеющих данной синдром, получили насосы, которые каждые два часа в течение 6 месяцев выдавали их организму дозировку гонадотропин освобождающего гормона. Шестеро из 7 продемонстрировали умеренные когнитивные улучшения после этого курса, в том числе рост показателей внимательности и способности к пониманию инструкций, по сравнению с контрольной группы, где этот гормон не получали.
Тем не менее эксперты выразили обеспокоенность по поводу использованных в исследовании методов и призвали отнестись с осторожностью к полученным результатам. Авторы методики сканировали мозг участников эксперимента в возрасте от 20 до 37 лет, так как предполагали, что у них произошли изменения в нейронных связях тех областей, которые отвечают за познание.
У людей с синдромом Дауна наблюдается снижение когнитивных функций уже после 30 лет. И если это явление можно будет отложить с помощью гормональной терапии, то подобное станет большим достижением. Особенно, если эта терапия хорошо переносится и не сопровождается побочными эффектами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Лозанны
Медицина
университет, расположенный в Лозанне, во французской части Швейцарии.
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