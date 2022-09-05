Искусственный интеллект поможет в лечении женского инфаркта
Исследование показало, что инфаркты у женщин могут лечиться с использованием искусственного интеллекта. Сердечные приступы считаются наиболее распространёнными причинами смертности в развитых странах, причём женщины от них умирают чаще мужчин.
Всё дело в симптомах, поскольку у мужчин инфаркты проявляются классическими болями в груди, распространяющимися на левую руку. А у женщин нередко возникает дискомфорт в животе, который иррадирует в спину, вызывая тошноту или рвоту. В некоторых случаях женский инфаркт даже сопровождается поносом, а эти симптомы часто списывают на какое-то отравление или даже желудочный грипп. Всё это приводит к несвоевременному оказанию медицинской помощи и катастрофическим последствиям.
Исследователи из Университета Цюриха более подробно изучили роль пола при возникновении инфарктов. Они проанализировали данные по более чем 420 000 пациентов, которые перенесли самые распространённые инфаркты. Было установлено, что использование алгоритма машинного обучения позволяет разработать новую оценку риска на основе искусственного интеллекта. А она учитывает связанные с полом различия в базовом профиле риска и снижает вероятность смертности для обоих полов.
Оценка состояния здоровья на основе искусственного интеллекта улучшает и индивидуальный уход. Многие исследователи согласны с тем, что искусственный интеллект - следующий шаг на пути к развитию персонализированного ухода за пациентами. И это исследование подтверждает справедливость данных предположений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Цюриха
Медицина
государственный университет в Цюрихе, крупнейший университет Швейцарии, в котором в настоящее время обучается более 26 тыс. студентов. Один из наиболее престижных немецкоязычных университетов
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