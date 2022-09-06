В ДНК космонавтов обнаружили мутации

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В ДНК космонавтов обнаружили мутации

В крови космонавтов ученые выявили признаки мутаций ДНК. Они происходят из-за воздействия на организм нулевой гравитации во время космического полёта.

Риск развития опухолей у космонавтов может быть повышен из-за характерных мутаций в их ДНК, которые отмечаются в крови. Таковы итоги исследования, проанализировавшего образцы крови космонавтов, хранившейся в течение 20 лет. В нём приняли участие 14 посетивших космос астронавтов из НАСА, у которых выявили мутации ДНК в кроветворных стволовых клетках. 

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Хотя эти мутации были достаточно интенсивными, даже с учетом возраста космонавтов, они всё-таки не превышали предельно безопасный порог. Данные исследования уникальны тем, что кровь космонавтов хранилась так долго, но его результаты нельзя назвать сногсшибательными. Учёные и ранее предполагали, что под воздействием нулевой гравитации в организме человека будут происходить характерные изменения, которые затронут ДНК. Итоги нынешнего исследования показывают, что космонавтам нужно проходить через более активные обследования, которые позволят наблюдать за возможными мутациями. 

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В исследовании 2019 года было доказано, что несмотря на воздействие мощного ионизирующего космического излучения, астронавты не чаще заболевают раком и не чаще умирают из-за него. Однако, по большей части, все эти эксперименты охватывали космонавтов, находившихся в космосе не длительное время. А теперь готовятся очень продолжительные космические миссии, включая и экспедицию на Марс, где ситуация может полностью измениться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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