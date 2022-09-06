Курящие родители подталкивают детей к электронным сигаретам
Исследование предполагает, что подростки чаще увлекаются вейпингом при наличии курящих родителей. К такому выводу пришли учёные из Ирландии.
Ирландские исследователи установили, что подростки с курящими родителями на 55% чаще подсаживаются на вейпинг. Доля тех, кто их использовал, в последнее время среди подростков увеличивается, и хотя сейчас большинство пользователей электронных сигарет это мальчики, уровень популярности их среди девочек растёт быстрее.
При этом электронные сигареты провоцируют никотиновую зависимость, и от них нужно более активно защищать детей и подростков, как подчеркивают авторы исследования. Они изучили данные по чуть более 6 200 подросткам в возрасте 17-18 лет. Учитывался тот факт, курят ли их родители. Если родители курили, то их дети на 51% чаще и сами пробовали электронные сигареты.
Отметим, что изначально эти гаджеты создавались для людей, которые никак не могут бросить курить, но хотели бы покончить с этой вредной привычкой. Однако в последние годы вейпинг стал очень модным среди подростков и молодых людей, которые сами никогда не курили. И это внушает серьезные опасения. Не доказано, что если бы электронных сигарет не существовало, эти молодые люди стали бы курить традиционные табачные изделия, давно вышедшие из молодежной моды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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