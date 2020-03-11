После электронных сигарет подростки в 5 раз чаще курят обычные
Употребляющие электронные сигареты подростки почти в 5 раз чаще впоследствии курят обычные табачные изделия. К такому выводу пришли английские учёные.
Использование электронных сигарет молодыми людьми приближает их к формированию традиционной табачной зависимости. Исследование показало, что употребляющие электронные сигареты подростки в 5 раз чаще становятся жертвами табачной зависимости. Данное наблюдение опровергает теорию о том, что вейпинг помогает людям избавляться от табачной зависимости. В реальности, он становится первым шагом на пути её развития у молодых людей. К электронным сигаретам они тянутся из-за их модного дизайна, приятного вкуса и желания выглядеть более взрослыми.
Кроме того, молодые люди постоянно слышат информацию о якобы безопасности электронных сигарет, которую распространяют их производители. Исследование ученых из Бристольского университета показало, что английские школьники сегодня значительно чаще первый раз пробуют электронные, а не традиционные сигареты. Более 40% 15-летних подростков уже пробовали эти девайсы, несмотря на то, что с октября 2015 года их продажа лицам моложе 18 лет в стране запрещена. Ученые собрали воедино результаты 17 исследований, которые показали, что после использования электронных сигарет ранее никогда не курившие люди чаще тянутся к табачным изделиям.
Авторы исследования подчеркивают, что после многих лет снижения спроса на традиционные сигареты, более широкое распространение электронных сигарет привело к созданию нового поколения курильщиков. Среди людей моложе 18 этот эффект наблюдается более широко. В этой возрастной группе вероятность начала обычного курения после использования электронных сигарет вырастает почти в 5 раз. За пределами данной возрастной группы она увеличивается в 3,17 раза, пишет журнал Tobacco Control. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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