Девушка родила близнецов от двух разных отцов

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Девушка родила близнецов от двух разных отцов

19-летняя жительница Бразилии произвела на свет близнецов от разных отцов. Это произошло из-за того, что она занималась сексом с двумя разными мужчинами в один и тот же день. 

19-летняя бразильянка, чьё имя не называется по этическим соображениям, родила двух близнецов от разных отцов после секса с двумя мужчинами в один и тот же день. Она объяснила, что провела тест на отцовство, поскольку была сама не уверена, кто же является папой её детей. Эти сомнения её сопровождали почти все 9 месяцев беременности. 

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Вначале эта девушка тайно добыла образец ДНК человека, которого она считала отцом. Но оба теста показали, что это папа только одного из близнецов. После этого девушка вспомнила, что в тот день занималась сексом и с другим мужчиной. А когда он также прошёл ДНК-тест, то оказался отцом второго близнеца. 

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Хотя подобное встречается крайне редко, в науке данное явление называется гетерородительским супероплодотворением. Врачи объяснили, что две яйцеклетки возможно оплодотворить разными сперматозоидами. Младенцы разделяют общий генетический материал матери, из-за чего становятся близнецами, но растут в разных плацентах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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