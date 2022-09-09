Гипертония портит кости и ускоряет старость
Исследование на лабораторных мышах показало, что повышенное артериальное давление связано с потерей костной массы и старением. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вандербильта.
Повышенное артериальное давление у молодых мышей провоцировало ухудшение состояния костей, вроде того, что наблюдается в процессе самого обычного старения. Полученные данные также свидетельствуют и о том, что потеря костной массы у молодых мышей связана с усилением воспалительных процессов, которые провоцируются как раз-таки гипертонией. Понимании механизмов, ответственных за здоровье костей из-за повышенного артериального давления может помочь в разработке методов предотвращения потери костной массы у людей.
Изучив вызванные гипертонией нарушения костной массы, исследователи определили потенциально новую популяцию с риском переломов. Гипертония у детей может иметь самые серьезные последствия в зрелом возрасте, это ещё предстоит изучать. Важность этого исследования высока, поскольку распространённость повышенного артериального давления среди детей растёт.
Остеопороз представляет собой заболевание костей со снижением их минеральной плотности и изменениями структуры. Данные изменения связаны с ослаблением костей, они повышают риски переломов. Сразу несколько наблюдательных исследований показывали, что люди с повышенным артериальным давлением или гипертонией подвержены более высокому риску переломов из-за остеопороза. Есть также сведения о том, что некоторые препараты от повышенного артериального давления повышают прочность костей и снижают риск переломов при остеопорозе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вандербильта
Медицина
частный исследовательский университет, находящийся в Нашвилле, штат Теннесси, США
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