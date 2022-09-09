Для гипотоников: шесть простых способов нормализовать давление без таблеток

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тонометр

Когда речь заходит о нормализации давления, большинство считают, что проблемы связаны с гипертонией (повышенное давление). Но и гипотония (пониженное давление) тоже снижает качество жизни.

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, как нормализовать пониженное давление. Она подчеркнула, что продуктов, способных повысить артериальное давление, нет.

Если вы хотите поднять давление, то в первую очередь необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за питанием. Сильное снижение суточной нормы калорийности продуктов (а этим страдают многие любители строгих диет) легко приводит к снижению давления.

В первую очередь вспоминаются бледные субтильные девушки, которые не позволяют себе выходить за рамки 800 килокалорий в день и легко падающие в обморок.

По словам эксперта, есть напитки, которые могут нормализовать давление, но они не устраняют гипотонию. Например, энергетики, чай и кофе. Злоупотребление ими только усугубит ситуацию.

Положительный эффект окажут полноценный сон и физическая активность, контрастный душ и закаливание. 

Признаки гипотонии
  • эмоциональная неустойчивость
  • сонливость
  • зябкость
  • повышенная утомляемость
  • расстройства памяти
  • гипергидроз (человек сильно потеет)
  • временная импотенция (у мужчин)
  • нарушение менструального цикла (у женщин)

К чему приводит гипотония?
  • обморок; травмы при обмороке; 
  • инсульт;
  • инфаркт миокарда;
  • гипотонический криз по кардиальному или церебральному типу.

Причины гипотонии:
  • сильный стресс или эмоциональное перенапряжение
  • заболевания сердечно-сосудистой системы
  • заболевания эндокринной системы
  • рак
  • язва желудка
  • цирроз печени
  • туберкулез
  • сахарный диабет
  • анемия
  • прием некоторых лекарств.
  • строгая диета и т.д

Напомним показатели артериального давления взрослого:
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  • Нормальное артериальное давление –  от 110\70 до 130\85 мм. рт. ст
  • Пониженное нормальное давление – 110\70 – 100\60
  • Пониженное давление – гипотония – ниже 100\60
  • Повышенное нормальное давление – 130\85- 139\89
  • Повышенное давление – гипертония – больше 140\90.

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