Для гипотоников: шесть простых способов нормализовать давление без таблеток
Когда речь заходит о нормализации давления, большинство считают, что проблемы связаны с гипертонией (повышенное давление). Но и гипотония (пониженное давление) тоже снижает качество жизни.
Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, как нормализовать пониженное давление. Она подчеркнула, что продуктов, способных повысить артериальное давление, нет.
Если вы хотите поднять давление, то в первую очередь необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за питанием. Сильное снижение суточной нормы калорийности продуктов (а этим страдают многие любители строгих диет) легко приводит к снижению давления.
В первую очередь вспоминаются бледные субтильные девушки, которые не позволяют себе выходить за рамки 800 килокалорий в день и легко падающие в обморок.
По словам эксперта, есть напитки, которые могут нормализовать давление, но они не устраняют гипотонию. Например, энергетики, чай и кофе. Злоупотребление ими только усугубит ситуацию.
Положительный эффект окажут полноценный сон и физическая активность, контрастный душ и закаливание.
Признаки гипотонии
- эмоциональная неустойчивость
- сонливость
- зябкость
- повышенная утомляемость
- расстройства памяти
- гипергидроз (человек сильно потеет)
- временная импотенция (у мужчин)
- нарушение менструального цикла (у женщин)
К чему приводит гипотония?
- обморок; травмы при обмороке;
- инсульт;
- инфаркт миокарда;
- гипотонический криз по кардиальному или церебральному типу.
Причины гипотонии:
- сильный стресс или эмоциональное перенапряжение
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- заболевания эндокринной системы
- рак
- язва желудка
- цирроз печени
- туберкулез
- сахарный диабет
- анемия
- прием некоторых лекарств.
- строгая диета и т.д
Напомним показатели артериального давления взрослого:
- Нормальное артериальное давление – от 110\70 до 130\85 мм. рт. ст
- Пониженное нормальное давление – 110\70 – 100\60
- Пониженное давление – гипотония – ниже 100\60
- Повышенное нормальное давление – 130\85- 139\89
- Повышенное давление – гипертония – больше 140\90.
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