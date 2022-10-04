Ради счастливого брака необязательно сходиться характерами
Общность характеров вовсе не является секретом счастливого брака. К такому выводу пришли американские учёные из Стэнфордского университета.
У множества экспертов и простых людей существуют собственные объяснения того, почему каким-то людям удаётся прожить в счастливом браке по 30-40 лет и больше, а большинство разводится в течение нескольких лет после произнесения брачных клятв. Но чаще всего звучит стандартная версия о том, что супруги не сошлись характерами. Кстати, это ещё и наиболее популярное объяснение в ЗАГСах и судах при разводах. И вот учёные опросили 35 гетеросексуальных пар из Китая, которые состоят в браке не менее чем один год.
Все участники этого опроса прошли через серию тестов, позволяющих определить тип их личности и свойства характера. Затем добровольцев попросили самостоятельно определить, насколько они довольны семейными отношениями. И оказалось, что совпадение характеров или типов личности вовсе не гарантировало максимально высокую удовлетворённость семейными отношениями. Другими словами, сходившиеся характерами люди вовсе не обязательно были счастливы в браке.
Основным секретом оказалась синхронность мозга. Сканирования этого органа показало, что когда каким-то супругам показывали связанные с браком и семьёй видео, то у наиболее счастливых активизировались одни и те же зоны мозга. Теперь осталось узнать, за что именно отвечают эти зоны, и можно ли добиться их синхронизации каким-то это волшебным способом, или это чистое везение, о чём и говорит статистика счастливых семей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
Медицина
частный исследовательский университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто (южнее Сан-Франциско)
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