Риск смерти от коронавируса зависит от политических предпочтений
Исследование показало, что в США республиканцы умирали от коронавируса чаще демократов. Вполне возможно, что это связано со скептическим отношением к вакцинации.
Сотни тысяч американцев сохранили бы свои жизни, если бы вовремя прошли через вакцинацию от коронавируса. Новое исследование убедительно свидетельствует о том, что количество этих избыточных или ненужных смертей в штатах Огайо и Флорида было значительно более высоким среди людей, являющихся убежденными сторонниками Республиканской партии. Именно республиканцы более неохотно прививались от коронавируса, который на сегодняшний день убил более миллиона граждан США и свыше 6,5 млн жителей всей нашей планеты.
Исследования Корнеллского университета показало, что бывший американский президент Дональд Трамп был самый большой движущей силой дезинформации о болезни. А европейские экономисты установили, что просмотр большого количества новостей телеканала Fox News, являющегося рупором Республиканской партии, коррелирует с нерешительностью в отношении вакцинации.
Статистики опубликовали некоторые цифры, демонстрирующие взаимосвязь между голосованием за республиканцев и смертностью от коронавируса. Оказалось, что после того, как вакцины стали широко доступными, республиканцы стали получать меньше прививок. Авторы исследования выбрали Огайо и Флориду, чтобы проанализировать внешнюю избыточную смертность. Хотя не одна смерть в этой графе не может быть связана с определенной причиной, с уверенностью следует предположить, что в условиях глобальной пандемии всплеск числа избыточных смертей в подавляющем большинстве случаев связан именно с COVID-19. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Корнеллский университет
Медицина
один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в Лигу плюща.
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