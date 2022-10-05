Риск смерти от коронавируса зависит от политических предпочтений

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Риск смерти от коронавируса зависит от политических предпочтений

Исследование показало, что в США республиканцы умирали от коронавируса чаще демократов. Вполне возможно, что это связано со скептическим отношением к вакцинации. 

Сотни тысяч американцев сохранили бы свои жизни, если бы вовремя прошли через вакцинацию от коронавируса. Новое исследование убедительно свидетельствует о том, что количество этих избыточных или ненужных смертей в штатах Огайо и Флорида было значительно более высоким среди людей, являющихся убежденными сторонниками Республиканской партии. Именно республиканцы более неохотно прививались от коронавируса, который на сегодняшний день убил более миллиона граждан США и свыше 6,5 млн жителей всей нашей планеты. 

Консерваторы чаще верят фейковым новостям


Исследования Корнеллского университета показало, что бывший американский президент Дональд Трамп был самый большой движущей силой дезинформации о болезни. А европейские экономисты установили, что просмотр большого количества новостей телеканала Fox News, являющегося рупором Республиканской партии, коррелирует с нерешительностью в отношении вакцинации. 

Ученые: риск ранней смерти зависит от кишечника


Статистики опубликовали некоторые цифры, демонстрирующие взаимосвязь между голосованием за республиканцев и смертностью от коронавируса. Оказалось, что после того, как вакцины стали широко доступными, республиканцы стали получать меньше прививок. Авторы исследования выбрали Огайо и Флориду, чтобы проанализировать внешнюю избыточную смертность. Хотя не одна смерть в этой графе не может быть связана с определенной причиной, с уверенностью следует предположить, что в условиях глобальной пандемии всплеск числа избыточных смертей в подавляющем большинстве случаев связан именно с COVID-19. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Корнеллский университет

Медицина

один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в Лигу плюща.

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Теги : демократы и республиканцы, смерть от коронавируса