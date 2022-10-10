Введение «месяца трезвости» назвали ужасной идеей
Проходящий в Великобритании «месяц без алкоголя» назвали крайне опасной затеей. Если октябрь люди продержатся без капли спиртного, то в ноябре случится пик алкоголизма.
В Великобритании проходит новый челлендж под названием «трезвый октябрь» - его участники обязуются не употреблять ни капли спиртного в течение целого месяца, и популярность этого почина приобретает всеобъемлющие масштабы. Авторы челленджа ссылаются на огромную пользу для здоровья, которую людям принесёт воздержание в течение месяца. Кто-то говорит о том, что сэкономленные деньги могут быть направлены на благотворительность.
Но саму концепцию этого челленджа резко критикуют эксперты, включая и опытных наркологов. Они подчеркивают, что если октябрь сейчас становится "трезвым" или "сухим", то ноябрь будет "непросыхающим". Не выпивавшие в течение месяца ни грамма алкоголя люди сорвутся в следующем месяце, и размах пьянства приобретёт вселенский масштаб до самого конца года, тем более, что в декабре уже наступят рождественские каникулы. И этот длительный запой сведет на нет все преимущества так называемого «трезвого октября».
Эксперты сравнивают данный почин с экстремальной диетой, которая требует значительного сокращения калорий на долгий срок. Да следующий этой диете человек действительно худеет, но когда она заканчивается, он пытается компенсировать все те радости, которых был лишён. И за короткое время не только восстанавливает потерянные килограммы, но и набирает гораздо больше веса. А посему нужно устраивать не «трезвый октябрь», а стремиться к тому, чтобы употреблять алкоголь меньше в ежедневном режиме без привязки ко времени года. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий