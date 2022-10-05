Трезвый октябрь: что может дать организму отказ от алкоголя на 4 недели?

«Алкоголь является мочегонным средством, которое способствует потере воды, поэтому, отказавшись от спиртного на месяц, вы улучшите свою гидратацию, будете испытывать меньше головных болей, иметь больше энергии», - сообщил эксперт.

Врач Руари Фэйрбейнс рассказал в интервью изданию Mirror о преимуществах прекращения употребления алкоголя. По словам эксперта, организм начнет ощущать полезный эффект отказа от алкоголя всего через несколько дней после начала трезвости.Руари Фэйрбейнс отметил, что в этом случае может улучшиться режим сна, станет больше циклов быстрого сна за ночь. В результате станут более активными когнитивные функции, стабилизируется настроение, снизится тяга к вредной еде.Примерно со второй недели можно также заметить улучшение пищеварения, сказал специалист. Выработка пищеварительной кислоты нормализуется, что оказывает успокаивающее действие на слизистую оболочку желудка и означает, что любой кислотный рефлюкс и расстройство желудка успокаиваются.На этом этапе трезвого октября можно заметить потерю веса. Также возможно снижение высокого кровяногодавления, что, в свою очередь, уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем.Медик подчеркивает, что при отсутствии необратимых проблем с печенью другие ее патологические состояния могут восстановиться спустя четыре недели отказа от алкоголя. Печень выполняет более 500 жизненно важных функций, играя решающую роль в борьбе с инфекциями, поддержании гормонального баланса, обеспечении организма энергией, удалении токсинов. Первыми признаками оздоровления печени после алкогольного детокса могут стать улучшенное состояние кожи, более яркие глаза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что какие симптомы в ногах могут говорить о больной печени.