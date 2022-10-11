Причиной синдрома раздражённого кишечника могут быть статины

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Причиной синдрома раздражённого кишечника могут быть статины

Если вы страдаете от синдрома раздражённого кишечника, совсем необязательно, что его причиной является диета. Не исключено, что заболевание провоцируется приёмом статинов, ибупрофена и даже таблеток от изжоги. 

На диагностику синдрома раздражённого кишечника уходят годы и даже десятилетия, особенно в том случае, если у пациента отмечается какой-нибудь микроскопический колит. При СРК иммунная система проявляет аномальную реакцию на разного рода внешние раздражители, что способствует воспалению слизистой толстой кишки, провоцируют спазмы желудка и характерную водянистую диарею. Многие считают, что этими триггерами бывают те или иные продукты питания, но это далеко не всегда так. 

Мятные таблетки помогут при синдроме раздраженного кишечника


Причиной обострения симптомов этого синдрома могут быть и различные лекарства. Например те, что относятся к категории ингибиторов протонной помпы и выписываются для борьбы с изжогой. К другим более распространенным триггерам относят курение, бактериальные или вирусные инфекции, на которые иммунная система реагирует чрезмерно, нацеливаясь на здоровые клетки кишечника. 

Мертвые бактерии могут помочь в лечении синдрома раздраженного кишечника


Но появляется всё больше доказательств и того, что широко используемые лекарства тоже могут спровоцировать обострение синдрома. К ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты вроде нурофена, антидепрессанты из категории селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, аспирин и даже статины. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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