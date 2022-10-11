Причиной синдрома раздражённого кишечника могут быть статины

На диагностику синдрома раздражённого кишечника уходят годы и даже десятилетия, особенно в том случае, если у пациента отмечается какой-нибудь микроскопический колит. При СРК иммунная система проявляет аномальную реакцию на разного рода внешние раздражители, что способствует воспалению слизистой толстой кишки, провоцируют спазмы желудка и характерную водянистую диарею. Многие считают, что этими триггерами бывают те или иные продукты питания, но это далеко не всегда так.Причиной обострения симптомов этого синдрома могут быть и различные лекарства. Например те, что относятся к категории ингибиторов протонной помпы и выписываются для борьбы с изжогой. К другим более распространенным триггерам относят курение, бактериальные или вирусные инфекции, на которые иммунная система реагирует чрезмерно, нацеливаясь на здоровые клетки кишечника.Но появляется всё больше доказательств и того, что широко используемые лекарства тоже могут спровоцировать обострение синдрома. К ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты вроде нурофена, антидепрессанты из категории селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, аспирин и даже статины. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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