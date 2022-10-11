Мужчинам от 18 до 39 не нужно делать вакцины от коронавируса

66 Фото: https://unsplash.com/photos/cM1aU42FnRg
Мужчинам от 18 до 39 не нужно делать вакцины от коронавируса

Ведущий врач из Флориды заявил, что мужчинам в возрасте от 18 до 39 лет не следует проходить через вакцинацию от коронавируса. У них, якобы, в случае прививки увеличивается риск внезапной смерти на 84%. 

Один из ведущих врачей Флориды доктор Джозеф Ладапо, который является главным хирургом штата, заявил, что инъекции микроРНК вакцин повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у молодых мужчин на 84%. Сразу скажем, что это не относится к «Спутнику V», так как он основан на векторной технологии. Медик призывает американских мужчин в возрасте от 18 до 39 лет не делать прививку, так как она, якобы, значительно увеличивает риск летального исхода. 

Почему нельзя делать прививку от коронавируса при простуде


Этот вакцинный скептик с удовольствием процитировал анализ департамента здравоохранения Флориды, чтобы подтвердить свои утверждения, но независимые эксперты подчеркнули, что здесь содержатся серьёзные статистические ошибки. Сам доктор Ладапо по заявил, что Флорида «не будет молчать и скрывать правду». 

На Украине нет условий для создания вакцины от коронавируса


Этот медик стал самым известным врачом в США, покинувшим Центры по контролю и профилактике заболеваний, которые утверждают, что вакцины от Pfizer и Moderna безопасны для подавляющего большинства здоровых детей и взрослых. CDC признаёт, что в редких случаях вакцины могут вызывать миокардит или воспаление сердечной мышцы, но уровень пользы от них перевешивает риск. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Джозеф Ладапо
Джозеф Ладапо
Медицина
Главный хирург штата Флорида
Читать MedikForum.ru в
Почему нельзя проходить вакцинацию при обострении аллергии
Трамп последует примеру Путина и не будет делать прививку от коронавируса
Глава Минздрава сделает себе прививку от коронавируса
Теги : вакцинация от коронавируса, осложнения после вакцин