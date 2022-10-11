Мужчинам от 18 до 39 не нужно делать вакцины от коронавируса

Один из ведущих врачей Флориды доктор Джозеф Ладапо, который является главным хирургом штата, заявил, что инъекции микроРНК вакцин повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у молодых мужчин на 84%. Сразу скажем, что это не относится к «Спутнику V», так как он основан на векторной технологии. Медик призывает американских мужчин в возрасте от 18 до 39 лет не делать прививку, так как она, якобы, значительно увеличивает риск летального исхода.Этот вакцинный скептик с удовольствием процитировал анализ департамента здравоохранения Флориды, чтобы подтвердить свои утверждения, но независимые эксперты подчеркнули, что здесь содержатся серьёзные статистические ошибки. Сам доктор Ладапо по заявил, что Флорида «не будет молчать и скрывать правду».Этот медик стал самым известным врачом в США, покинувшим Центры по контролю и профилактике заболеваний, которые утверждают, что вакцины от Pfizer и Moderna безопасны для подавляющего большинства здоровых детей и взрослых. CDC признаёт, что в редких случаях вакцины могут вызывать миокардит или воспаление сердечной мышцы, но уровень пользы от них перевешивает риск. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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