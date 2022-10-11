Современная диагностика упускает опухоли поджелудочной железы
Тысячи больных раком поджелудочной железы умирают слишком рано, поскольку их болезнь пропускается при сканировании. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Более трети случаев рака поджелудочной железы можно было бы вылечить, если бы они были выявлены ранее. Однако проведенное в Великобритании исследование показывает, что многим пациентам отказывали в операциях, поскольку признаки рака не обнаруживались после сканирования. Авторы исследования изучили свыше 600 диагностических изображений людей с диагнозом рак поджелудочной железы, проведенных в период с 2019 по 2021 годы.
Каждый 12-й был отнесён к категории опухоль поджелудочной железы после визуализации, когда пациент проходит МРТ или компьютерную томографию, не обнаруживающую опухоль. Почти у половины 48% обследованных пациентов были обнаружены признаки рака, которые ранее оказались пропущены при просмотре рентгенологом-гепатобилиаристом. У 28% признаки рака поджелудочной железы, включая расширение желчных проходов или протоков поджелудочной железы, не были распознаны и исследованы дополнительно.
Этот недосмотр, по мнению учёных из Бирмингемского университета, стоил людям жизни. То окно времени, которое позволяет добиться эффекта с помощью хирургии при раке поджелудочной железы, очень невелико. Крайне важно, чтобы болезнь была диагностирована как можно раньше, именно в тот момент, когда у пациентов ещё есть шансы на выживание. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Университет Бирмингема
Медицина
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