Почему взрослое сердце не восстанавливается

Многие органы нашего тела обладают способностью к регенерации. К примеру, утраченные волосы отрастают снова, а печень может вырасти до необходимого размера из маленького кусочка. Всё это очень полезно в том случае, если эти органы сталкиваются с какими-то травмами или повреждениями. Но сердце, являющееся нашим главным насосом в организме, этой способностью не обладает, и ученые из Университета Питтсбурга установили, с чем это связано.Они выяснили, наблюдая за лабораторными мышами, что количество специфических коммуникационных путей, которые в науке называют ядерными порами, по мере возраста у грызунов резко уменьшается. Данный процесс, с одной стороны, полезен для сердца, поскольку обеспечивает ему защиту от разного рода вредных сигналов вроде повышенного артериального давления. Но с другой стороны, этот же процесс препятствует регенерации взрослых клеток сердца кардиомиоцитов.Ранее учёные доказали, что для регенерации этих клеток важен специфический ген, довольно сильно выраженный у новорождённых, но его активность с возрастом снижается. В ходе исследования ученые блокировали экспрессию этого гена. Подобное приводило к сокращению количества ядерных пор и уменьшения транспорта сигнальных белков к ядру. Экспрессия гена уменьшалась, и регенеративная способность кардиомиоцитов также нарушалась. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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