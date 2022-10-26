Почему взрослое сердце не восстанавливается
Исследователи из Университета Питтсбурга установили, что по мере созревания клеток сердца количество особых сигнальных путей резко уменьшается. Они защищают орган от повреждений, но не дают ему регенерировать.
Многие органы нашего тела обладают способностью к регенерации. К примеру, утраченные волосы отрастают снова, а печень может вырасти до необходимого размера из маленького кусочка. Всё это очень полезно в том случае, если эти органы сталкиваются с какими-то травмами или повреждениями. Но сердце, являющееся нашим главным насосом в организме, этой способностью не обладает, и ученые из Университета Питтсбурга установили, с чем это связано.
Они выяснили, наблюдая за лабораторными мышами, что количество специфических коммуникационных путей, которые в науке называют ядерными порами, по мере возраста у грызунов резко уменьшается. Данный процесс, с одной стороны, полезен для сердца, поскольку обеспечивает ему защиту от разного рода вредных сигналов вроде повышенного артериального давления. Но с другой стороны, этот же процесс препятствует регенерации взрослых клеток сердца кардиомиоцитов.
Ранее учёные доказали, что для регенерации этих клеток важен специфический ген, довольно сильно выраженный у новорождённых, но его активность с возрастом снижается. В ходе исследования ученые блокировали экспрессию этого гена. Подобное приводило к сокращению количества ядерных пор и уменьшения транспорта сигнальных белков к ядру. Экспрессия гена уменьшалась, и регенеративная способность кардиомиоцитов также нарушалась. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Университет Питтсбурга
Медицина
общественный исследовательский университет в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США, основан в 1787 году.
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