Одиночество может быть полезным для пожилых

Хорошо известно, что социальная изоляция и одиночество опустошительно воздействуют на людей, особенно пожилого возраста. В отсутствии общения и социальных контактов они стремительно теряют интеллектуальные навыки, из-за чего сталкиваются с повышенным риском самых разных когнитивных нарушений вплоть до развития деменции. И вот теперь ученые из Университета Цюриха установили, что некоторое количество одиночества для здоровья пожилого человека может быть полезным.Они попросили 118 мужчин и женщин старше 65 лет использовать приложение, с помощью которого можно было регистрировать все социальные взаимодействия в течение трех недель. Оказалось, что чем больше времени люди пребывали в одиночестве, тем больше в следующий раз тратили на общение. Исследование показало, что даже пожилым людям требуется какое-то время провести в тишине, чтобы, что называется, перезарядить свои батареи после общения с другими людьми.Уединение - это неотъемлемая часть повседневной жизни пожилых людей, оно способствует восстановлению энергии, как уверяют исследователи. И категорически избегать одиночества не следует, важно лишь, чтобы оно не являлось подавляющим для человека. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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