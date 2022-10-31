Одиночество может быть полезным для пожилых
Неожиданный результат получили учёные из Университета Цюриха. Они установили, что некоторое количество одиночества может быть полезно для самочувствия пожилых людей.
Хорошо известно, что социальная изоляция и одиночество опустошительно воздействуют на людей, особенно пожилого возраста. В отсутствии общения и социальных контактов они стремительно теряют интеллектуальные навыки, из-за чего сталкиваются с повышенным риском самых разных когнитивных нарушений вплоть до развития деменции. И вот теперь ученые из Университета Цюриха установили, что некоторое количество одиночества для здоровья пожилого человека может быть полезным.
Они попросили 118 мужчин и женщин старше 65 лет использовать приложение, с помощью которого можно было регистрировать все социальные взаимодействия в течение трех недель. Оказалось, что чем больше времени люди пребывали в одиночестве, тем больше в следующий раз тратили на общение. Исследование показало, что даже пожилым людям требуется какое-то время провести в тишине, чтобы, что называется, перезарядить свои батареи после общения с другими людьми.
Уединение - это неотъемлемая часть повседневной жизни пожилых людей, оно способствует восстановлению энергии, как уверяют исследователи. И категорически избегать одиночества не следует, важно лишь, чтобы оно не являлось подавляющим для человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Университет Цюриха
Медицина
государственный университет в Цюрихе, крупнейший университет Швейцарии, в котором в настоящее время обучается более 26 тыс. студентов
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