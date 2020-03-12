Люди разных поколений одинаково одиноки
Не стоит считать, что старики являются более одинокими, чем люди среднего возраста. Исследование показало, что одиночеством охвачены представители всех поколений одинаково.
Новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Medicine, показало, что люди разных поколений одинаково одиноки, но по разным причинам. Проживание в одиночестве усиливает риск возникновения ощущение оторванности от жизни у людей пожилого возраста, А вот чувство изоляции в среднем возрасте более связано с чертами характера человека. Авторами исследования стали ученые из Университета Эдинбурга в Великобритании. Они утверждают, что эмоционально устойчивые люди, способные адаптироваться к стрессовым ситуациям, реже рискуют оказаться в одиночестве в любом возрасте, чем люди, которые хуже справляются с жизненными испытаниями.
Исследование использовало технологию машинного обучения, которая позволила тщательно анализировать различия факторов риска, связанных с одиночеством у представителей разных поколений. Социальная изоляция - растущая угроза для здравоохранения, поскольку одиночество связано с повышенным риском развития самых разных болезней от депрессии до сердечно-сосудистых недугов и опухолей. Теперь же ученые решили идентифицировать причины, вызывающие одиночество в разном возрасте, изучив данные по более чем 4 000 человек в возрасте старше 45.
Все участники самостоятельно оценивали степень собственного одиночества, а ученые анализировали черты характера каждого человека. Затем применили технологию машинного обучения, которая на основе загруженных данных делает прогнозы. Она установила связь между личностью и эмоциональной нестабильностью, определив причины одиночества. Они были установлены для двух групп в возрасте от 45 до 60 и старше 70. Выяснилось, Ччто в обеих группах уровень одиночества приблизительно одинаковый.
При этом собственно одиночество, то есть проживание без партнера рядом далеко не всегда вызывало чувство одиночества у человека, и многие одинокие люди не чувствовали себя таковыми. Была и обратная ситуация, когда наличие рядом людей не лишало человека чувства полного морального одиночества, что чаще встречалось в среднем возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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