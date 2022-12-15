Категория людей, у которых быстро развивается рак

— Если вы едите как прежде или даже больше, но вес ощутимо пошел вниз, то, возможно, это симптом паранеопластического синдрома. По-простому это проявление онкологического заболевания. Особенно пристально надо следить за потерей веса больше пяти-семи килограммов за месяц, — подчеркнул Карасев.

Резкая потеря веса.

Повышенная температура (37,2)

Утомляемость и слабость

Боль в костях

Изменение размера, цвета, толщины, формы родинок

Расстройства стула (понос, запор)

Постоянная головная боль

Необычные выделения

Кровотечения

Кашель, боли в горле, хрипота

Проблемы с глотанием и расстройство пищеварения.

Он напомнил, что у молодых онкологический процесс развивается быстрее, чем у пожилых. Это связано, во-первых, со скоростью обменных процессов в организме, а во-вторых, с гормональным статусом — если он высок, то гормоночувствительные опухоли растут гораздо быстрее.К гормонозависимым опухолям относят, например, рак предстательной железы, некоторые виды рак молочной железы, рака тела матки и яичников.Онколог привел пример, когда у молодых беременных женщин на фоне беременности рак яичников или молочных желез развивается за несколько месяцев.Кроме того, любые гормональные нарушения и сбои могут привести к возникновению заболевания. Что касается генетики, то такой тип рака встречается в 5-7 процентах случаев от общего числа.Есть несколько настораживающих симптомов, при обнаружении которых стоит незамедлительно провериться у врача, сообщил Иван Карасев.Самым тревожным сигналом является ноющая боль, которая возникает внезапно и долго не проходит. Необходимо насторожиться при неприятных ощущения при глотании, ночных болях в желудке, болях в желудке через пару часов после приема пищи, так как они могут быть признаком рака желудочно-кишечного тракта.Также о возможном развитии рака может свидетельствовать изменение цвета кожи. Например, землистый цвет лица часто появляется при проблемах с железом на фоне злокачественного новообразования в кишечнике, а желтушный оттенок эпидермис может приобрести при опухоли головки поджелудочной железы.Читайте далее: два гена, помогающие бороться с агрессивным раком груди.

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