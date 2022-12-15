Врач Назимова: противопоказания к использованию менопаузальной гормональной терапии (МГТ)

Артериальные и венозные тромбозы. ⠀

Порфирия (генетическое заболевание крови).

Беременность и период грудного вскармливания.

Злокачественные опухоли печени.

Острые или хронические заболевания печени (пролечить, снять острое воспаление)

Непереносимость лактозы, галактозы.

Гиперчувствительность к компонентам препаратов МГТ.

Гиперплазия эндометрия (лечим)

Кровотечения из половых путей (выявляем причину, лечим).

Выраженное повышение уровня триглицеридов в крови (требует дополнительного обследования).

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— В большинстве случаев при относительных противопоказаниях мы можем подобрать женщине МГТ. Просто если у нее есть проблемы со здоровьем, то потребуется гораздо более тщательное и детальное обследование, возможно, с применением генетического тестирования, чтобы подобрать не только эффективную, но и безопасную терапию. Однако, эти временнЫе и финансовые вложения окупаются тем, что позволят женщине в будущем вести более качественную, здоровую и полноценную жизнь, — отметила врач.

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) считается действенной мерой сохранения здоровья женщин зрелого возраста. Известно, что климакс сопровождается необратимыми гормональными изменениями – снижением уровня женских половых гормонов (эстрадиола) и повышением уровня гормонов передней доли гипофиза (лютеинизирующего гормона, ЛГ, и фолликулостимулирующего гормона, ФСГ).Рак молочной железы, матки, эндометрия, яичников, причем как диагностированный, так и предполагаемый. Замечание — только в том случае, если установлена гормональная зависимость опухоли.Так, большинство раковых опухолей молочной железы являются гормонально-зависимыми, то есть эстрогены и прогестерон оказывают на них стимулирующий эффект. Без этих гормонов такие опухоли не могут расти, они уменьшаются в размерах и постепенно погибают.Наследственная предрасположенность к тромбозам. Тут нужно исключить другие факторы риска, которые также могут вызвать тромбоз (курение, длительное обездвиживание, например, госпитализация, тяжелая форма ожирения, заболевания сосудов).Мирена – устройство из пластика с резервуаром для гормона. Ее активным веществом является гормон левоноргестрел. Выделяемый в полость матки, он способствует сгущению слизи шейки матки и истончению внутреннего слоя стенки матки (эндометрия), предотвращая проникновение сперматозоидов в полость матки, и препятствуя тем самым оплодотворению яйцеклетки.Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам

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