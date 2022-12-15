Врач Назимова: противопоказания к использованию менопаузальной гормональной терапии (МГТ)
Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказала, что для использования менопаузальной гормональной терапии (МГТ) есть две группы противопоказаний: абсолютные и относительные.
Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) считается действенной мерой сохранения здоровья женщин зрелого возраста. Известно, что климакс сопровождается необратимыми гормональными изменениями – снижением уровня женских половых гормонов (эстрадиола) и повышением уровня гормонов передней доли гипофиза (лютеинизирующего гормона, ЛГ, и фолликулостимулирующего гормона, ФСГ).
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Абсолютные противопоказания МГТ:
Рак молочной железы, матки, эндометрия, яичников, причем как диагностированный, так и предполагаемый. Замечание — только в том случае, если установлена гормональная зависимость опухоли.
Так, большинство раковых опухолей молочной железы являются гормонально-зависимыми, то есть эстрогены и прогестерон оказывают на них стимулирующий эффект. Без этих гормонов такие опухоли не могут расти, они уменьшаются в размерах и постепенно погибают.
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Прогестеронзависимые образования. Например, менингиома.
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- Артериальные и венозные тромбозы. ⠀
- Порфирия (генетическое заболевание крови).
- Беременность и период грудного вскармливания.
- Злокачественные опухоли печени.
Относительные противопоказания МГТ:
Наследственная предрасположенность к тромбозам. Тут нужно исключить другие факторы риска, которые также могут вызвать тромбоз (курение, длительное обездвиживание, например, госпитализация, тяжелая форма ожирения, заболевания сосудов).
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- Острые или хронические заболевания печени (пролечить, снять острое воспаление)
- Непереносимость лактозы, галактозы.
- Гиперчувствительность к компонентам препаратов МГТ.
- Гиперплазия эндометрия (лечим)
- Кровотечения из половых путей (выявляем причину, лечим).
- Выраженное повышение уровня триглицеридов в крови (требует дополнительного обследования).
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— В большинстве случаев при относительных противопоказаниях мы можем подобрать женщине МГТ. Просто если у нее есть проблемы со здоровьем, то потребуется гораздо более тщательное и детальное обследование, возможно, с применением генетического тестирования, чтобы подобрать не только эффективную, но и безопасную терапию. Однако, эти временнЫе и финансовые вложения окупаются тем, что позволят женщине в будущем вести более качественную, здоровую и полноценную жизнь, — отметила врач.
Ранее Евгения Назимова рассказала, что представляет собой внутриматочная гормональная система (ВМС) Мирена. Часто ее называют просто спиралью.
Мирена – устройство из пластика с резервуаром для гормона. Ее активным веществом является гормон левоноргестрел. Выделяемый в полость матки, он способствует сгущению слизи шейки матки и истончению внутреннего слоя стенки матки (эндометрия), предотвращая проникновение сперматозоидов в полость матки, и препятствуя тем самым оплодотворению яйцеклетки.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгения Назимова
Медицина
Гинеколог-эндокринолог
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