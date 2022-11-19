«Многие хотят знать»: гинеколог-эндокринолог назвала показания для установки внутриматочной системы Мирена

— Всегда получаю много вопросов о внутриматочной гормональной системе Мирена. Многие хотят знать, как я отношусь к Мирене. Кто-то пишет, что это страшное зло и пр., — отметила врач в своем , — отметила врач в своем блоге

— Ее уникальная особенность — это специальная мембрана, которая позволяет выделять строго заданное и очень малое количество гормона ежедневно на протяжении 5 лет. Это очень высокотехнологичное и надежное устройство, которое устанавливается в полость матки врачом, — написала Назимова.

— А вот системное воздействие на организм у Мирены практически сведено к нулю, т. к. в кровь поступает мизерная доза гормонов. Поэтому после установки спирали яичники женщины продолжают работать в обычном режиме: в них происходит овуляция, созревает жёлтое тело и вырабатывается собственный прогестерон, — отметила медик.

Эрозия шейки матки, дисплазия и цервицит.

Наличие беременности или подозрение на нее.

СПИД.

Венерические заболевания.

Туберкулез половых органов.

Аллергические реакции на материалы изготовления спирали.

Мирена – устройство из пластика с резервуаром для гормона. Ее активным веществом является гормон левоноргестрел. Выделяемый в полость матки, он способствует сгущению слизи шейки матки и истончению внутреннего слоя стенки матки (эндометрия), предотвращая проникновение сперматозоидов в полость матки, и препятствуя тем самым оплодотворению яйцеклетки.. По словам медика, сейчас это «самый эффективный и беспроблемный метод контрацепции». О нежелательной беременности можно забыть на 5 лет.Доза гормона, которая поступает в полость матки, критично мала, однако спираль, отмечает гинеколог, гораздо более эффективна по сравнению с противозачаточными таблетками. Это связано с тем, что гормон действует непосредственно там, где он нужен.Мирена не содержит эстрогены, так что побочные эффекты типа отеков, прибавки веса и прочих маловероятны.Также показанием для установки Мирены могут бытьКроме того, Мирена может бытьКак отмечают врачи, есть ряд противопоказаний к установке спирали:Читайте также: Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но»

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