«Многие хотят знать»: гинеколог-эндокринолог назвала показания для установки внутриматочной системы Мирена
Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказала, что представляет собой внутриматочная гормональная система (ВМС) Мирена. Часто ее называют просто спиралью.
— Всегда получаю много вопросов о внутриматочной гормональной системе Мирена. Многие хотят знать, как я отношусь к Мирене. Кто-то пишет, что это страшное зло и пр., — отметила врач в своем блоге.
Мирена – устройство из пластика с резервуаром для гормона. Ее активным веществом является гормон левоноргестрел. Выделяемый в полость матки, он способствует сгущению слизи шейки матки и истончению внутреннего слоя стенки матки (эндометрия), предотвращая проникновение сперматозоидов в полость матки, и препятствуя тем самым оплодотворению яйцеклетки.
— Ее уникальная особенность — это специальная мембрана, которая позволяет выделять строго заданное и очень малое количество гормона ежедневно на протяжении 5 лет. Это очень высокотехнологичное и надежное устройство, которое устанавливается в полость матки врачом, — написала Назимова.
Показания для установки ВМС Мирена:
Контрацепция. По словам медика, сейчас это «самый эффективный и беспроблемный метод контрацепции». О нежелательной беременности можно забыть на 5 лет.
Доза гормона, которая поступает в полость матки, критично мала, однако спираль, отмечает гинеколог, гораздо более эффективна по сравнению с противозачаточными таблетками. Это связано с тем, что гормон действует непосредственно там, где он нужен.
— А вот системное воздействие на организм у Мирены практически сведено к нулю, т. к. в кровь поступает мизерная доза гормонов. Поэтому после установки спирали яичники женщины продолжают работать в обычном режиме: в них происходит овуляция, созревает жёлтое тело и вырабатывается собственный прогестерон, — отметила медик.⠀
Мирена не содержит эстрогены, так что побочные эффекты типа отеков, прибавки веса и прочих маловероятны.
Также показанием для установки Мирены могут быть обильные менструации, кровотечения из полости матки, не связанные с какой-то патологией, например: полипы, гиперплазия и т. д.
Кроме того, Мирена может быть компонентом гормональной терапии при климаксе.
Как отмечают врачи, есть ряд противопоказаний к установке спирали:
- Эрозия шейки матки, дисплазия и цервицит.
- Наличие беременности или подозрение на нее.
- СПИД.
- Венерические заболевания.
- Туберкулез половых органов.
- Аллергические реакции на материалы изготовления спирали.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгения Назимова
Медицина
Гинеколог-эндокринолог
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