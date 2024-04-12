Врач Кашух: морская рыба и креветки лидируют по содержанию опасного мышьяка

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креветки

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, мышьяк может содержаться в растениях, воде, морских организмах. Он приводит к хроническому отравлению.

Органический мышьяк считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. 

— Неорганический не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще. Именно он наиболее токсичен и опасен, отметила Кашух.

Безопасным количеством мышьяка в сутки для взрослых считается не более 15 мкг. Лидеры по содержанию мышьяка:

  • морская рыба, 
  • креветки, крабы, раки, 
  • морские гребешки, 
  • яблоки, 
  • листья салата, 
  • картофель, рис
  • виноград, 
  • молоко и молочные продукты. 

Симптомы отравления мышьяком могут включать:
  • Расстройства желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в животе, диарея.
  • Нервные симптомы: головная боль, головокружение, сонливость, слабость, судороги, параличи.
  • Расстройства сердечно-сосудистой системы: учащенное сердцебиение, аритмия, понижение или повышение артериального давления.
  • Общие симптомы: потливость, бледность кожи, гипертермия (повышение температуры тела), общая слабость.

Отметим, что в большинстве случаев содержание мышьяка в креветках и других морепродуктах находится в безопасных пределах, так как его содержание контролируется нормативными органами.

Исследование, опубликованное ConsumerReports, показали, что коричневый и белый рис имеет значительно более высокие концентрации мышьяка, чем другие крупы, а также фрукты и овощи.

Среди людей, потребляющих одну порцию рыбы в неделю, уровень мышьяка был на 7,4 процента выше, чем у лиц, которые ели рыбу один раз в месяц. Основным источником мышьяка является рыба с темным мясом (тунец, скумбрия, лосось, сардина, рыба-меч).

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