Врач Кашух: морская рыба и креветки лидируют по содержанию опасного мышьяка
По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, мышьяк может содержаться в растениях, воде, морских организмах. Он приводит к хроническому отравлению.
Органический мышьяк считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой.
— Неорганический не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще. Именно он наиболее токсичен и опасен, — отметила Кашух.
Безопасным количеством мышьяка в сутки для взрослых считается не более 15 мкг. Лидеры по содержанию мышьяка:
- морская рыба,
- креветки, крабы, раки,
- морские гребешки,
- яблоки,
- листья салата,
- картофель, рис
- виноград,
- молоко и молочные продукты.
Симптомы отравления мышьяком могут включать:
- Расстройства желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в животе, диарея.
- Нервные симптомы: головная боль, головокружение, сонливость, слабость, судороги, параличи.
- Расстройства сердечно-сосудистой системы: учащенное сердцебиение, аритмия, понижение или повышение артериального давления.
- Общие симптомы: потливость, бледность кожи, гипертермия (повышение температуры тела), общая слабость.
Отметим, что в большинстве случаев содержание мышьяка в креветках и других морепродуктах находится в безопасных пределах, так как его содержание контролируется нормативными органами.
Исследование, опубликованное ConsumerReports, показали, что коричневый и белый рис имеет значительно более высокие концентрации мышьяка, чем другие крупы, а также фрукты и овощи.
Среди людей, потребляющих одну порцию рыбы в неделю, уровень мышьяка был на 7,4 процента выше, чем у лиц, которые ели рыбу один раз в месяц. Основным источником мышьяка является рыба с темным мясом (тунец, скумбрия, лосось, сардина, рыба-меч).
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