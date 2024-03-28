«Часть кальция, который организму не «пригодился», выводится с мочой. Именно этот факт породил миф о вреде накипи: считается, что соли из жесткой воды задерживаются в почках, постепенно из них формируются камни», - поделилась эксперт.

«В воде и накипи концентрация кальция не настолько большая, чтобы спровоцировать образование камней», - сообщила специалист.

Врач Кашух объяснила, опасно ли для организма пить воду из чайника с накипью. В комментарии « Лайфу » она констатировала, что утверждения о каком-то серьезном вреде накипи в отношении человеческого здоровья – это миф.Екатерина Кашух отметила, что накипь в чайнике фактически является кальцием, который необходим организму для полноценной работы. В частности, кальций поддерживает функции сердца, нервной системы, вдобавок обеспечивает крепость костям и зубам, важен для регуляции обмена веществ.Кашух обратила внимание на то, что почками выводится лишь порядка 30 процентов кальция (оставшаяся часть излишков выводится со стулом). Кроме того, если говорить именно о накипи, концентрация кальция в ней не так уж значительна.По словам врача, камни в почках возникают под влиянием генетического фактора и некоторых особенностей образа жизни. Например, они могут появиться вследствие избыточного употребления добавок с кальцием и витамином D, улучшающим усвоение минерала. Кашух посоветовала не принимать никаких добавок самостоятельно без согласования с лечащим специалистом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рис, молоко и другие привычные продукты могут содержать много мышьяка

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