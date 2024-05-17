Российский эксперт: в каких регионах зафиксировали опасных клещей и какие болезни они переносят

По его словам, практически везде, — кроме Воркуты, Мурманска, Якутии, Ямало-Ненецкого округа, Норильска, территорий, расположенных в Заполярье. Переносящие инфекции клещи есть в большинстве российских регионов., – отметил специалист.Клещи могут переносить вирусный энцефалит, клещевые риккетсиозы, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и другие инфекции.Калининградская и Ленинградская области, Карелия, другие регионы Центрального округа и СФО, Поволжье, Забайкалье, Алтай, Тыва, регионы Дальнего Востока.европейская часть России, в ряде сибирских регионов (республике Алтай, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Новосибирской, Иркутской и Красноярской областях), на Дальнем Востоке.Москва и область, Санкт-Петербург и область, Вологодская, Липецкая, Белгородская, Калужская и Самарская области, Краснодарский край, Татарстан, Сибирь, Урал.Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, передается через укус клеща. Он может вызывать воспаление мозга. Симптомы могут варьироваться от легких гриппоподобных проявлений до серьезных неврологических осложнений.Болезнь Лайма, или боррелиоз, — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia burgdorferi, передаются через укус инфицированного клеща. Если не лечиться, болезнь Лайма может прогрессировать и вызывать серьезные осложнения, включая проблемы с сердцем, нервной системой и суставами.Клещевой риккетсиоз — потенциально смертельная риккетсиозная инфекция, которая переносится иксодовыми клещами. Она вызывает сыпь, головную боль и сильный жар.

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