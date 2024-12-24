Польза квашеной капусты на новогоднем столе: мнение врача

Салаты. Добавьте ее в салаты с овощами и оливковым маслом.

Гарниры. Подавайте квашеную капусту как гарнир к мясным блюдам.

Закуски. Используйте квашеную капусту в качестве закуски, сочетая ее с другими ферментированными продуктами.

— рассказал «МедикФоруму» врач-терапевт Евгений Горин.Процесс ферментации, которому подвергается капуста, способствует образованию пробиотиков — полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника. Это способствует улучшению пищеварения и усвоению питательных веществ.Квашеная капуста является низкокалорийным продуктом, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом. Она насыщает и помогает контролировать аппетит, не добавляя лишних калорий.Квашеная капуста содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и замедляют процессы старения в организме.Квашеная капуста содержит клетчатку и полезные вещества, помогающие снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.Квашеная капуста, как и другие ферментированные продукты, может способствовать улучшению настроения благодаря содержанию витаминов группы B и пробиотиков, положительно влияющих на психоэмоциональное состояние.Читайте также: «Шикарное средство»: инфекционист Жемчугов посоветовал принимать фейхоа с сахаром

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.