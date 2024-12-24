Польза квашеной капусты на новогоднем столе: мнение врача

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капуста

Квашеная капуста может стать не только вкусным, но и полезным дополнением к новогоднему столу. В первую очередь, это источник витаминов и клетчатки.

Квашеная капуста — это отличный источник витамина C, который помогает укрепить иммунную систему. В зимний период, когда риск простудных заболеваний возрастает, употребление квашеной капусты может стать отличной профилактикой, — рассказал «МедикФоруму» врач-терапевт Евгений Горин.

Полезные пробиотики.

Процесс ферментации, которому подвергается капуста, способствует образованию пробиотиков — полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника. Это способствует улучшению пищеварения и усвоению питательных веществ.

Низкокалорийный продукт.

Квашеная капуста является низкокалорийным продуктом, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за своим весом. Она насыщает и помогает контролировать аппетит, не добавляя лишних калорий.

Антиоксидантные свойства.

Квашеная капуста содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и замедляют процессы старения в организме.

Поддержка сердечно-сосудистой системы.

Квашеная капуста содержит клетчатку и полезные вещества, помогающие снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Улучшение настроения.

Квашеная капуста, как и другие ферментированные продукты, может способствовать улучшению настроения благодаря содержанию витаминов группы B и пробиотиков, положительно влияющих на психоэмоциональное состояние.

Как включить квашеную капусту в новогоднее меню?
  • Салаты. Добавьте ее в салаты с овощами и оливковым маслом.
  • Гарниры. Подавайте квашеную капусту как гарнир к мясным блюдам.
  • Закуски. Используйте квашеную капусту в качестве закуски, сочетая ее с другими ферментированными продуктами.

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