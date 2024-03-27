Диетолог Нэш рассказала какая капуста помогает похудеть, врач Пономарева раскрыла какую покупать в России

"Кимчи в России достать довольно проблемно, да и не всем нравиться чрезмерно острый вкус. Лучше выбирать квашенную - она полезна, недорогая, ее легко сделать самостоятельно", - сказала Пономарева.

"Второе важное свойство квашеной капусты - ее способность улучшать пищеварение и поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта. Благодаря присутствию в капусте молочнокислых бактерий и ферментов, она способствует нормализации микрофлоры кишечника, улучшает перевариваемость пищи и снижает риск развития различных желудочно-кишечных заболеваний, таких как запоры и синдром раздраженного кишечника".

"Квашеная капуста является низкокалорийным продуктом и может быть полезной для людей, следящих за своим весом или придерживающихся диеты".

Нэш отметила, что и кимчи, и квашеная капуста относятся к категории ферментированных продуктов, повышающих разнообразие микрофлоры кишечника. По ее словам, это полезно при похудении, а также помогает повысить иммунитет.Моррисон уточнила, что благодаря регулярному употреблению простых блюд из капусты удавалось снизить уровень холестерина, жировых отложений и стабилизировать содержание сахара в крови. Еще одним преимуществом она назвала профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки и молочной железы.о других полезных свойствах кимчи квашенной капусты.Квашеная капуста является богатым источником витаминов и минералов. Она содержит значительное количество витамина С, который является мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунную систему. Кроме того, квашеная капуста содержит витамины группы В, витамин К, калий, кальций, железо и другие микроэлементы, которые необходимы для здоровья.Третье важное свойство квашеной капусты связано с ее способностью снижать уровень холестерина в крови. В квашеной капусте содержатся вещества, которые помогают уменьшить уровень негативного холестерина и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония.Она насыщает организм полезными веществами, при этом имеет небольшое количество калорий, что помогает контролировать аппетит и поддерживать нормальный вес.Наконец, не следует забывать о приятном вкусе и аромате квашеной капусты, который делает ее популярным ингредиентом для множества блюд. Ее кислый вкус добавляет особый шарм и характер блюдам, а также делает ее отличным дополнением к мясным и рыбным блюдам, супам и салатам.Таким образом, квашеная капуста - это не только вкусный и ароматный продукт, но и ценный источник питательных веществ.Ранее МедикФорум писал о пользе супов для желудка.

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