«Шикарное средство»: инфекционист Жемчугов посоветовал принимать фейхоа с сахаром в сезон микоплазменной пневмонии

Постепенное начало. Симптомы могут развиваться медленно, начинаясь с легкого недомогания, кашля и боли в горле.

Сухой, непродуктивный кашель.

Умеренная температура, обычно не превышающая 38-39°C.

Боль в груди.

В некоторых случаях может наблюдаться затрудненное дыхание.

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