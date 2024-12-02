«Шикарное средство»: инфекционист Жемчугов посоветовал принимать фейхоа с сахаром в сезон микоплазменной пневмонии
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о микоплазменной пневмонии и посоветовал средство для повышения иммунитета. Речь идёт о фейхоа.
— Замечательный фрукт, который растет на южных границах и содержит множество витаминов. Отрезать с фрукта хвостики. Дальше пропустить через мясорубку килограмм фейхоа на килограмм сахара. И принимать смесь по две ложки в день. Наряду с нашей традиционной черной смородиной получается шикарное средство, — отметил специалист.
Он также посоветовал готовить витаминные согревающие напитки. Например, чай с лимоном и имбирем.
Микоплазменную пневмонию Жемчугов назвал «пневмонией наоборот». Если в классическом варианте наблюдается высокая температура, головная боль, сильный кашель, то в данном случае, по словам медика «ничего такого нет», иногда даже кашля.
Он назвал одним из признаков микоплазменной пневмонии «легкое постоянное покашливание» и посоветовал в этом случае пройти обследование.
Микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание легких, вызванное Mycoplasma pneumoniae. Она чаще всего встречается у детей и молодых людей, но может поражать людей любого возраста.
Mycoplasma pneumoniae — бактерия, которая не имеет клеточной стенки, что делает ее устойчивой к большинству антибиотиков, действующим на клеточную стенку бактерий. Передается воздушно-капельным путем.
Возможные симптомы:
- Постепенное начало. Симптомы могут развиваться медленно, начинаясь с легкого недомогания, кашля и боли в горле.
- Сухой, непродуктивный кашель.
- Умеренная температура, обычно не превышающая 38-39°C.
- Боль в груди.
- В некоторых случаях может наблюдаться затрудненное дыхание.
В большинстве случаев микоплазменная пневмония имеет хороший прогноз и поддается лечению. Однако у некоторых пациентов могут возникать осложнения, такие как плеврит или бронхит.
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