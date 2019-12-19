Оглашён ТОП пациенто-грамотных регионов страны
МедикФорум удалось узнать, что в этот список вошли Калужская, Рязанская области, Хабаровский край, Белгородская область, а также Московская и Архангельская области.
Онлайн-тест проходил среди жителей Российской Федерации.
–Вопросы позволили оценить уровень знания населением своих прав и возможностей в области бесплатной медицины. Две трети участников теста (69%) дали правильные ответы, – заявил вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.
После оглашения результатов теста среди медицинских специалистов прошла онлайн-конференция «Бесплатная медицина: права и возможности российского пациента», где обсудили правила оказания помощи пациентам в первичном звене.
В большинстве своём людей интересовал вопрос записи на приём к узконаправленным специалистам, который зачастую один на всё медицинское учреждение, а то и населённый пункт.
– Во-первых, органом управления здравоохранением субъекта России может быть предусмотрена запись к профильному специалисту. Например, в городских поликлиниках Москвы это – хирург, оториноларинголог, офтальмолог, уролог, – прокомментировал вопрос Сергей Шкитин. – Во-вторых, одна из целей диспансеризации состоит в том, чтобы провести раннюю диагностику и при необходимости поставить пациента на диспансерное наблюдение. В этом случае он имеет право в дальнейшем записываться к специалисту самостоятельно. Прямой контакт с профильным специалистом – еще одна из причин, по которой следует вовремя проходить диспансеризацию. В ситуациях же с неустановленным диагнозом посещение врача-терапевта или врача общей практики показано, прежде всего, для проведения дифференциальной диагностики заболевания, послужившего поводом для обращения за медицинской помощью.
По итогам конференции все получили рекомендательные ответы на вопросы, что носит немаловажный характер для пациентоориентированной модели здравоохранения.
Ранее портал МедикФорум сообщал, что ставропольцы уверены, что врач и пациент должны дружить.
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