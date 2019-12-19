Помощь для онкобольных будет быстрее по полису ОМС

МедикФорум выяснил, что вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщала, что в 2020 году на программу по борьбе с онкологией дополнительно будет выделено 50 млрд рублей. Это значительно расширит спектр оказываемой медицинской помощи.

, - заявил, - прокомментировал ситуацию вице-президент Всероссийского союза страховщиковРанее МедикФорум информировал, что радикальное лечение предложили неоперабельно больным раком.