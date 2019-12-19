Помощь для онкобольных будет быстрее по полису ОМС
Об этом на онлайн-конференции по вопросу бесплатной медицины сообщил член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования ВСС Алексей Старченко.
- Сроки оказания медпомощи прописаны в программах госгарантий. Практически каждый год они пересматриваются в пользу пациентов, - заявил Алексей Старченко. Так, с 2020 года изменяются сроки ожидания медпомощи для онкобольных. Между начальным подозрением на рак и первым приёмом у специалиста-онколога должно проходить не более 3-х рабочих дней. Ныне действующая норма - 5 дней. Улучшаются и права на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Ожидание процедуры компьютерной томографии для онкобольных сокращается с 14 дней до 7 дней.
МедикФорум выяснил, что вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщала, что в 2020 году на программу по борьбе с онкологией дополнительно будет выделено 50 млрд рублей. Это значительно расширит спектр оказываемой медицинской помощи.
- Одно из важнейших нововведений состоит в том, что поддержка онкобольных со стороны страховых медицинских организаций теперь осуществляется не только постфактум - после оказания медицинской помощи в виде профессиональной экспертизы. С этого года страховые представители третьего уровня получили возможность осуществлять сопровождение онкобольных с самого начала процесса лечения. Кроме того, неотъемлемой частью диспансеризации стал онкоскрининг, позволяющий выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях, - прокомментировал ситуацию вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
Ранее МедикФорум информировал, что радикальное лечение предложили неоперабельно больным раком.
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