«Кожура цитрусовых всегда содержит больше витаминов С, А, Е, чем мякоть», - сказал специалист «Доктору Питеру».

«Один из самых простых вариантов – приготовить отвар из высушенных корочек мандарина и ромашки».

«Применение корочек мандаринов возможно, если нет аллергии, повышенной кислотности, гастрита, язвы или панкреатита», - перечислил Кутушов.

Профессор Кутушов заявил в интервью, что кожура мандаринов содержит больше ценных веществ, чем мякоть.Помимо этого, в мандариновых корках содержатся эфирные масла, пектин, калий, фосфор. Эти микроэлементы полезны сердцу,желудочно-кишечному тракту, иммунной системе.Профессор Кутушов посоветовал использовать мандариновую кожуру высушенной – например, как приправу или естественный ароматизатор. С ее использованием можно готовить оздоровительные напитки:Такой напиток, объяснил медик, улучшает функционирование кишечника, поджелудочной железы.Еще один напиток готовится из высушенной кожуры мандарина, которая заливается кипятком и настаивается. Пить его вместе с медом полезно при ОРЗ и бронхитах.В то же время ученый напомнил о существующих противопоказаниях.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе брокколи при воспалении в кишечнике.

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