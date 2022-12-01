Профессор Кутушов посоветовал использовать мандариновую кожуру
По словам ученого-токсиколога Михаила Кутушова, насыщенная витаминами кожура цитрусов может быть очень полезной
для здоровья.
Профессор Кутушов заявил в интервью, что кожура мандаринов содержит больше ценных веществ, чем мякоть.
«Кожура цитрусовых всегда содержит больше витаминов С, А, Е, чем мякоть», - сказал специалист «Доктору Питеру».
Помимо этого, в мандариновых корках содержатся эфирные масла, пектин, калий, фосфор. Эти микроэлементы полезны сердцу,
желудочно-кишечному тракту, иммунной системе.
Профессор Кутушов посоветовал использовать мандариновую кожуру высушенной – например, как приправу или естественный ароматизатор. С ее использованием можно готовить оздоровительные напитки:
«Один из самых простых вариантов – приготовить отвар из высушенных корочек мандарина и ромашки».
Такой напиток, объяснил медик, улучшает функционирование кишечника, поджелудочной железы.
Еще один напиток готовится из высушенной кожуры мандарина, которая заливается кипятком и настаивается. Пить его вместе с медом полезно при ОРЗ и бронхитах.
В то же время ученый напомнил о существующих противопоказаниях.
«Применение корочек мандаринов возможно, если нет аллергии, повышенной кислотности, гастрита, язвы или панкреатита», - перечислил Кутушов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе брокколи при воспалении в кишечнике.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
ЗОЖ
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
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