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"Рот закрой и убери телефон" - архангельский врач отказался принять тяжелобольного пациента

"Рот закрой и убери телефон" - архангельский врач отказался принять тяжелобольного пациента

18 декабря в сети появилось видео с перепалкой между врачом скорой помощи и врачом архангельской больницы, куда был доставлен пострадавший в ДТП в тяжелом состоянии. Суть конфликта заключалось в том, что врач отказался принять пациента в Наримановскую районную больницу. На следующий день он был временно отстранен от работы. Расследование ситуации продолжается.

Диалог меду медиком скорой и врачом больницы:
- Вы приемное отделение, мы вам привезли, доставили больного. Вы обязаны принять его. Мы ответственные теперь, что ль? Больной лежит тяжелый, — сказал фельдшер.
- Убери свою игрушку иначе у тебя будут проблемы с Минздравом, - ответил врач (речь идет о телефоне).
- Да ради бога, за 12-15 тысяч я и сам уйду, вы что мне угрожаете?
- Рот закрой и телефон убери.

Общественный резонанс

Первое сообщение о случившимся было опубликовано в социальной сети инстаграм, общественным деятелем Кареном Григоряном: 

"В Наримановской больнице отказывались у скорой принимать тяжелого пациента, после дорожно-транспортного происшествия. Вы только обратите внимание на хамское поведение этих товарищей в халате, один из которых ещё и перешёл на оскорбление и угрозы Минздравом! ?
У меня вопрос к этому товарищу, неужели вы настолько обозрели там в районе, что ведёте себя так, допуская при этом оскорбление? А самое главное, жизнь человека на волоске, а они на протяжении часа спорят — примут или нет! У вас совесть вообще есть? Вы что творите? Человек в тяжёлом состоянии после ДТП, а вы ещё и пытаетесь перенаправить скорую в город, ещё и угрожаете? Вам не стыдно?!…Я уверен, министр здравоохранения Фёдор Викторович Орлов даст оценку данной бредовой ситуации и примет меры! Нельзя так себя вести. Главное — жизнь человека, которую нужно спасать. А тут полная халатность, угрозы и хамство…".

Общественный резонанс позволил дойти конфликту "до верхов", а именно до министра здравоохранения архангельской области.

"Медицинский работник Наримановской РБ, нарушивший правила этики и деонтологии по отношению к коллегам, отстранен от работы. Пациенту была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь, после чего его доставили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу», — прокомментировал министр ситуацию «Прожектору».

Ранее на Медикфорум мы писали о том, что ставропольцев выявили 12 000 заболеваний.
Теги : врачи в России, врачи и пациенты

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