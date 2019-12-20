"Рот закрой и убери телефон" - архангельский врач отказался принять тяжелобольного пациента

Общественный резонанс

"В Наримановской больнице отказывались у скорой принимать тяжелого пациента, после дорожно-транспортного происшествия. Вы только обратите внимание на хамское поведение этих товарищей в халате, один из которых ещё и перешёл на оскорбление и угрозы Минздравом! ?

У меня вопрос к этому товарищу, неужели вы настолько обозрели там в районе, что ведёте себя так, допуская при этом оскорбление? А самое главное, жизнь человека на волоске, а они на протяжении часа спорят — примут или нет! У вас совесть вообще есть? Вы что творите? Человек в тяжёлом состоянии после ДТП, а вы ещё и пытаетесь перенаправить скорую в город, ещё и угрожаете? Вам не стыдно?!…Я уверен, министр здравоохранения Фёдор Викторович Орлов даст оценку данной бредовой ситуации и примет меры! Нельзя так себя вести. Главное — жизнь человека, которую нужно спасать. А тут полная халатность, угрозы и хамство…".

"Медицинский работник Наримановской РБ, нарушивший правила этики и деонтологии по отношению к коллегам, отстранен от работы. Пациенту была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь, после чего его доставили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу», — прокомментировал министр ситуацию «Прожектору».