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Река Ганг заражена неизлечимыми бактериями

Ганг

В главную водную артерию Индии вливается астрономическое количество резистентных бактерий. Их поставляют сточные воды от сотен тысяч пилигримов и туристов. 

Индийская река Ганг битком набита антибиотикорезистентными бактериями, причем даже в горных своих протоках, которые находятся вдалеке от густонаселенных городов. На всем своем протяжении в 2 510 км через Бангладеш и север Индии Ганг содержит астрономическое число бактерий, имеющих резистентность к антибиотикам, следовательно, представляющих смертельную опасность для человека. Отметим, что у Ганга и без того репутация самой грязной реки в мире, так как веками индийцы сливали сюда нечистоты, сжигали на плотах покойников, стирали белье и выбрасывали помои. Но впервые ученые нашли бактерии в тех местах реки, которые вроде бы считались чистыми и подходящими для забора питьевой воды. 

По мнению авторов исследования, виновниками этого являются многочисленные пилигримы и туристы, которые ежегодно забираются в горы и посещают святые места. Здесь установлены гостевые дома, сточные воды из канализации которых по традиции индийцы сбрасывают в Ганг. Так, замеры содержания воды неподалеку от селения Ганготри показали наличие огромного количества бактерий, эволюционировавших настолько мощно, что их нельзя было уничтожить с помощью антибиотиков. Ганготри - место для религиозных пилигримов из категории индуистов, общее число которых в стране составляет почти миллиард. Это также популярное туристическое направление в горах. 

Место считается священным, по легенде, богиня Ганга именно здесь превратила себя в реку Ганг, чтобы растворить таким образом грехи древних аристократов. Населения Ганготри составляет 100 000 человек в низкий сезон, но канализационные сооружения могут выдержать не более 78 000. Между тем в мае и июне население здесь увеличивается до 500 000 человек, и данную проблему власти решают за счет установки передвижных туалетов, стоки от которых дождями смывает в Ганг. Об этом сообщает New York Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : Ганг, бактерии

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