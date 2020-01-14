Сергей Гамаюнов стал главврачом Нижегородского областного онкологического диспансера
Министр здравоохранения правительства Нижегородской области Александр Смирнов назначил 14 января 2020 года на должность главного врача государственного больничного учреждения здравоохранения региона «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» СергеяГамаюнова.
Напомним, что самого нового министра нижегородское здравоохранение получило 9 октября 2019 года: минздрав правительства Нижегородской области возглавил Александр Смирнов. Перед этим он занимал пост главного врача Борской центральной районной больницы, а в правительстве Валерия Шанцева был его заместителем.
Спустя неделю после появления Александра Смирнова в министерством кресле, сменился главный врач в Нижегородской областной детской больнице: ее возглавила Инна Кондратьева, которая до этого руководила детской поликлиникой № 39 Советского района Нижнего Новгорода.
В ноябре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию прежний главный врач Нижегородского регионального онкологического диспансера Олег Железин. Руководитель у онкодиспансера появился только теперь.
Сергей Викторович Гамаюнов с 2006 года по 2015 год работал врачом-онкологом, был заведующим отделением. В 2015 году он стал заместителем главного врача по вопросам хирургической помощи Республиканского клинического онкологического диспансера Чувашской Республики. С мая 2018 по декабрь 2019 года он возглавляет отделение лучевых и хирургических методов лечения заболеваний торакальной области в региональном онкодиспансере.
Сергей Гамаюнов – кандидат медицинских наук, он автор или, точнее, соавтор более 100 методических рекомендаций, патентов и научных работ, выступает координатором и экспертом научных программ Евразийской федерации онкологии.
Таким образом, комментируют в нижегородском областном правительстве, Сергей Гамаюнов одновременно и обладает широкими знаниями в сфере медицинских наук, и опытом работы на руководящих должностях.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в «Нижегородскую областную детскую клиническую больницу» пришел новый главный врач.
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