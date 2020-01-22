Прорыв в лечении рака мозга: найдет способ применять иммунотерапию
Наш мозг имеет специальные барьеры, которые защищают его от проникновения опасных веществ. Недавно ученым удалось их преодолеть - это делает возможным иммунотерапию против опухолей головного мозга.
Мозг - это своего рода крепость, оборудованная барьерами для защиты от болезнетворных микроорганизмов и посторонних веществ. Эта защита также работает против иммунной системы организма, которую врачи все активнее используют для борьбы с раком. До сих пор иммунотерапия против опухолей головного мозга, таких как высокоагрессивная и смертельная глиобластома, казалась невозможной.
Однако ученые из Йельского университета нашли способ обойти защитные механизмы мозга. Они использовали его систему утилизации и переправляли иммунные клетки пораженным раком клеткам. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Фактор роста как помощник против опухолей головного мозгаМозг не имеет прямого способа утилизации клеточных отходов. Но крошечные сосуды, выстилающие внутреннюю часть черепа, собирают тканевые отходы и удаляют их через лимфатическую систему организма. Эти сосуды образуются вскоре после рождения, частично обусловленные фактором роста VEGF-C. В дополнение к росту кровеносных сосудов, VEGF-C отвечает за рост лимфатических сосудов.
Команда под руководством Акико Ивасаки (Akiko Iwasaki), профессора иммунной, молекулярной, клеточной и развивающей биологии в Медицинском институте Говарда Хьюза, изучила следующие вопросы:
Может ли VEGF-C усиливать иммунный ответ при увеличении лимфодренажа? Может ли VEGF-C использоваться для атаки глиобластом иммунной системой? И наконец: будет ли VEGF-C, проникший через эту дренажную систему, специфически влиять на опухоли головного мозга?
Иммунотерапия глиобластомы: ингибиторы VEGF-C плюсКоманда ввела VEGF-C в спинномозговую жидкость мышей с глиобластомой и наблюдала повышенный ответ Т-клеток на опухоли головного мозга. В сочетании с ингибиторами контрольных точек, которые часто используются в иммунотерапии, лечение VEGF-C значительно продлевает выживаемость мышей. Другими словами, инфильтрация VEGF-C в сочетании с иммунотерапией рака была, по-видимому, достаточной для борьбы с опухолями головного мозга.
«Эти результаты замечательны», - говорит Ивасаки о своем исследовании. Теперь мы хотим применить это лечение и к пациентам с глиобластомой. Прогноз для современной хирургической и химиотерапевтической терапии все еще очень мрачный», - говорит Ивасаки.
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