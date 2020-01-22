Прорыв в лечении рака мозга: найдет способ применять иммунотерапию

Фактор роста как помощник против опухолей головного мозга

Иммунотерапия глиобластомы: ингибиторы VEGF-C плюс

«Эти результаты замечательны», - говорит Ивасаки о своем исследовании. Теперь мы хотим применить это лечение и к пациентам с глиобластомой. Прогноз для современной хирургической и химиотерапевтической терапии все еще очень мрачный», - говорит Ивасаки.