Онколог не смог победить рак, но призвал всех бороться до последнего - "мне не повезло"

"Будучи заместителем директора по медицинской части (онкология) Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Андрей Павленко много работал и не заметил, как сам стал онкологическим больным. Пошел на обследование лишь тогда, когда желудок начал болеть. Искренне верил, что самым страшным диагнозом при такой боли может быть язва. Но после того, как сам просмотрел видеозапись с гастроскопии, понял, что ситуация гораздо тяжелее. Опасения подтвердили и коллеги, сообщив о том, что опухоль не просто захватила большую часть желудка, но уже и пустила метостазы", - пишет АиФ.

«…Я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал Андрей Павленко в прощальном письме, которое опубликовал 1 января.