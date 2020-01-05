Онколог не смог победить рак, но призвал всех бороться до последнего - "мне не повезло"
Онколог Андрей Павленко, которому в 2018 году был поставлен диагноз "рак желудка 3 стадии" умер 5 января 2020 года. Об этом сообщила его супруга. У Павленко осталось трое детей.
"Будучи заместителем директора по медицинской части (онкология) Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Андрей Павленко много работал и не заметил, как сам стал онкологическим больным. Пошел на обследование лишь тогда, когда желудок начал болеть. Искренне верил, что самым страшным диагнозом при такой боли может быть язва. Но после того, как сам просмотрел видеозапись с гастроскопии, понял, что ситуация гораздо тяжелее. Опасения подтвердили и коллеги, сообщив о том, что опухоль не просто захватила большую часть желудка, но уже и пустила метостазы", - пишет АиФ.
После обследования, врачи дали ему около пяти лет, однако он прожил намного меньше - течение болезни было слишком агрессивным. в Марте 2018 года, хирург завел блог, в котором рассказывал о своем лечении, и призывал всех больных с диагнозом "рак" жить, а не доживать. Свою публичность он также использовал для сбора денег в помощь онкобольным в России - основал фонд Cancer Fund. Также по его инициативе в разных регионах России были проведены мастер-классы лучших онкохирургов.
«…Я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал Андрей Павленко в прощальном письме, которое опубликовал 1 января.
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