Через 100 лет ученые надеются истребить рак шейки матки
Ученые вновь заговорили о возможной победе над раком шейки матки. Эта тяжелая болезнь может исчезнуть через 100 лет, так как вакцины приведут к уменьшению количества диагнозов на 89%.
По мнению британских экспертов, рак шейки матки на территории страны исчезнет через 20 лет, а в мире - в течение 100 лет. Этому поспособствуют вакцинация и масштабные программы профилактики. Чиновники ВОЗ планируют провести через вакцинацию 90% девочек школьного возраста к 2030 году. Речь идет о прививках против папилломавируса человека. Данные микробы передаются во время секса и через кожный контакт, почти 100% опухолей шейки матки вызываются вирусом.
Своей целью ученые ставят регулярные осмотры не менее 70% женщин один или два раза в их жизни. Исследователи из канадского Университета Лаваля полагают, что если эту стратегию примут, то это рак шейки матки исчезнет с территории богатых стран к 2040 году, а из всех остальных - через 100 лет, что знаменует феноменальную победу для женского здоровья. В Великобритании бесплатную вакцину против папилломавируса человека проводят всем девочкам подросткового возраста с 2008 года, а с прошлого года она стала доступной для мальчиков.
Вирус папилломы проживает на коже в районе гениталий, поэтому он передается через половые контакты и при использовании презервативов. Вакцины от ВПЧ являются надежным средством защиты от вирусов, провоцирующих опухоли шейки матки у женщин и злокачественные новообразования рта и горла у представителей обоего пола. Выводы исследования публикует научный журнал The Lancet. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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