9 генов защитят от старческого слабоумия
Ученые обнаружили 9 генов, которые могут защищать от коварной болезни, лишающей памяти. Всего проанализированы были ДНК 10 тысяч человек.
Ученые из Генетического института при Университетском колледже Лондона обнаружили ключевые гены, которые могут защищать от болезни Альцгеймера. А это дает надежду на создание лекарства, снижающего риск развития коварной болезни. Исследователи проанализировали ДНК 10 000 человек старше 60 лет, половина из которых имела старческое слабоумие. Выяснилось, что среди тех, кто его не имел, значительно чаще встречались 9 специфических генов. Они снижали функционал белков под названием тирозин фосфатаза, которые, по мнению науки, вовлечены в развитие болезни Альцгеймера, так как способствуют клеточной смерти.
Впервые подобные гены обнаруживают у людей. Исследования на животных предположили, что старческое слабоумие можно приостановить, не позволив тирозин фосфатазе расти. Напомним, что болезнь Альцгеймера - самая распространенная форма деменции. В России от нее страдает до 1,5 млн человек, и цифра будет расти, так как детей в нашей стране рождается меньше, и население активно стареет. Болезнь неизлечима, нет лекарств, способных даже замедлить ее развитие. Результаты исследования публикует журнал Annals of Human Genetics.
"Полученные нами выводы впечатляют, - говорит автор исследования профессор Дэвид Кертис (David Curtis). - Судя по всему, когда естественно встречающиеся генетические варианты снижают активность тирозин фосфатазы, вероятность развития болезни Альцгеймера снижается. Следовательно, лекарства, вызывающие тот же самый эффект, тоже обеспечат подобную защиту". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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