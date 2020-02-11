Диабетики на 50% чаще умирают раньше времени
Жертвы диабета второго типа на 50% чаще уходят из жизни раньше времени. У пациентов с диабетом первого типа эта опасность вырастает на 148%.
Диабет увеличивает риск преждевременной смерти по любой причине, как выяснили британские исследователи. Жертвы диабета второго типа, возникающего из-за неправильного образа жизни и ожирения, на 50% чаще умирают раньше времени, по сравнению с теми, кто не имеет диабета. При диабете первого типа, являющимся наследственным, риск увеличивается на 148%. Это статистика по Великобритании, но в других странах ситуация вряд ли кардинально отличается в лучшую сторону. Мир столкнулся с беспрецедентной эпидемией диабета второго типа, последовавшей за резким скачком числа людей с ожирением. Современный образ жизни человечества не дает надеяться на то, что ситуация исправиться в лучшую сторону.
В Великобритании количество диабетиков за 15 лет выросло в два раза. В 2005 году их было 2 млн, в 2019 - уже 3,9 млн. Впрочем, эксперты считают, что в реальности их около 5 млн, ведь многие живут с расстройством, не зная об этом. Статистика показывает, что пациенты с диабетом второго типа в два с половиной раза чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью. В целом, у них чаще возникают болезни сердца, почек и других органов, по сравнению с не имеющими диабета.
Эксперты призывают власти срочно действовать. Требуется введение жестких налогов и ограничений на продажу сладких продуктов и напитков, как это сделали с сигаретами. Школьники должны получать большее количество уроков физкультуры, а детей с ожирением могут забирать от родителей, как не обеспечивших им надлежащий уход, если ожирение не вызвано какими-либо болезнями, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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