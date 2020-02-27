Саудовская Аравия закрывает Мекку
Власти королевства Саудовская Аравия приняли решение запретить приезд миллионов религиозных паломников. Из-за последствий массового распространения коронавируса святые для мусульман города Мекка и Медина закрыты для посещений.
Саудовская Аравия, наконец, запретила приезд религиозных пилигримов в священные для мусульман города Мекку и Медину. Это делается для предотвращения распространения в королевстве коронавируса. В заявлении министерства иностранных дел говорится, что они следили за развитием вируса какое-то время. Для того чтобы поддержать затронутые вирусом страны, королевство вводит «одобренные международные стандарты» в виде временного запрета на религиозные поездки.
Отметим, что Саудовская Аравия является главным направлениям религиозного туризма в мире. Ежегодно в города Мекка и Медина приезжают миллионы мусульман из разных стран мира, чтобы совершить священный хадж. Для их приема и обслуживания работает огромная и хорошо налаженная индустрии, которая приносит в Саудовской Аравии самые значительные доходы после экспорта нефти. Однако распространение коронавируса на планете диктует определенные ограничения.
В настоящее время самая большая по масштабу вспышка коронавируса в ближневосточном регионе отмечается в Иране, где фиксируется наибольшее количество умерших - более 10% от заболевших. Другие страны рядом эпидемия пока не затронула, но учитывая гигантское количество паломников, приезжающих из разных концов света, это лишь вопрос времени. Так что решение Саудовской Аравии кажется вполне оправданным, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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