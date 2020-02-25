Дин Кунц не предсказывал китайский коронавирус
В некоторых СМИ появились данные о том, что американский писатель-фантаст Дин Кунц якобы еще 40 лет назад предсказал появление нынешнего коронавируса. Более того, указал на точное место его возникновения.
Информацию публикуют как англоязычные, так и отечественные СМИ, что придает ей солидности. В частности, сообщают, что в одном из романов Дина Кунца упоминается вирус под названием "Ухань-400", поражающий человечество. Китайский коронавирус COVID-19 зародился в этом китайском городе, и многие сочли произведение Дина Кунца пророческим. В реальности, дело обстоит несколько иначе.
Действительно, у Кунца есть роман "Глаза тьмы", изданный в 1981 году. Но в нем упоминается не коронавирус, а биологическое оружие, естественно, разработанное в СССР. Наша страна считалась главным врагом США, и злодеи в голливудских фильмах, а также книгах, были родом из Советского Союза. Оружие в книге Кунца называется "Горки-400" по имени подмосковного поселка, где оно якобы и создавалось. Оно имеет летальность на уровне 100%, что заметно отличает его от COVID-19 с уровнем смертности в 1-2%, в основном, среди глубоко пожилых и ослабленных людей.
Впрочем, в 2008 году книгу Кунца решили переиздать. К тому времени СССР давно распался, а "злодеи" в кино и литературе все чаще происходили из другой сверхдержавы - Китая. По просьбе издательства Кунц переименовал свое оружие в "Ухань-400". Этот китайский город писатель выбрал только по той причине, что здесь находится одна из главных китайских лабораторий по изучению опасных для жизни патогенов и вирусов. Информацию без труда можно было обнаружить в интернете еще 20 лет назад, что Кунц и сделал. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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