Какие поездки лучше отменить из-за коронавируса
Миру грозит глобальная пандемия китайского коронавируса. Эксперты рассказали о том, какие меры защиты можно предпринять уже сейчас.
Австралийские эксперты призвали граждан страны отказаться от поездок в Китай, Южную Корею, Японию, Иран, Гонконг (административный район Китая) и даже в Италию. Последнее особенно важно, так как Италия - одна из самых популярных точек для туристов всего мира. Итальянские города стали музеями под открытым небом. Теперь в стране число заболевших растет рекордными темпами, что связано с огромным наплывом туристов. Досрочно прекратили Венецианский карнавал, изолируют некоторые коммуны, где фиксируются вспышки болезни.
Увы, многие потенциальные переносчики вируса уже могли покинуть Италию или разъехаться в разные концы страны. Инкубационный период составляет 14 суток, в течение которых у человека может не возникнуть симптомов. При этом он уже представляет угрозу для окружающих. В большинстве случаев, когда симптомы появляются, они протекают мягко и ничуть не отличаются от обычной простуды, если заболевший - молодой и здоровый человек. Но для его пожилого родственника или незнакомого человека, встреченного на улице, вирус может оказаться смертельным, пишет The Daily Mail.
Граждане Китая могут попасть в Австралию через другие страны. Причем там китайцы должны провести не менее двух недель, после чего их пустят на самолет. Если через 14 дней симптомов не возникает, человек считается здоровым. Тем временем власти Ирана, где отмечается самое высокое соотношение заболевших и умерших, обрушились с критикой на некоего "южного соседа", у которого информация о заболевших от мира утаивается. Иран полагает, что в этой стране ситуация намного хуже, но власти ее скрывают. Нельзя исключить, что имеется в виду давний стратегический соперник Ирана - Саудовская Аравия, но подтверждений этому нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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