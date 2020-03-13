Статины способны убивать раковые клетки - исследование
Исследователи из Johns Hopkins Medicine нашли доказательства того, что статины способны убивать раковые клетки, и частично выяснили механизм подобного воздействия.
Полученные данные подтверждают предыдущие гипотезы, что статины могут быть полезны в борьбе с некоторыми формами рака. Например, они могут снижать риск агрессивного рака простаты.
Механизм действияСтатины блокируют фермент печени, который вырабатывает холестерин, но препарат также блокирует создание небольшой молекулы, называемой геранилгеранилпирофосфатом, или GGPP - она отвечает за соединение белков с клеточными мембранами.
Ученые добавили питавастатин и GGPP к раковым клеткам человека с мутациями PTEN, исследователи обнаружили, что GGPP предотвращает эффекты уничтожения статинов, а раковые клетки выживают, предполагая, что GGPP может быть ключевым компонентом их выживания.
Статины заставляют рак голодатьПри нормальных обстоятельствах раковые клетки представляют собой сгусток движущейся энергии, потребляющий огромное количество питательных веществ для поддержания своего неконтролируемого роста. Они поддерживают головокружительный темп, создавая похожие на солому выступы на своей поверхности, чтобы поглощать питательные вещества из окружающей среды.
Авторы измерили потребление обработанных статином клеток, добавив флуоресцентную метку к белкам.
Нормальные клетки ярко светились, они поглощали белок из окружающей среды, независимо от того, добавили ли ученые статины. Но раковые клетки с мутациями PTEN почти не принимали светящихся белков после того, как ученые добавили статины. Неспособность обработанных статином раковых клеток выставлять выступы, необходимые для поглощения белков, приводит к голоданию.
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