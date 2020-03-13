Китай сообщил о радикальном снижении новых случаев заражения коронавирусом
В пятницу в Китае было зарегистрировано всего восемь случаев коронавируса, а за пределами эпицентра провинции Хубэй не было выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.
Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что еще пять человек заразились в городе Ухань, где коронавирус впервые появился в декабре.
Цифры являются самыми низкими ежедневными показателями для Ухани, начиная с сообщения данных в январе.
Примечательно, что три случая были завезены из-за рубежа - два в Шанхае и один в Пекине, что усилило опасения по поводу того, что строгие меры сдерживания Китая будут отменены людьми, прибывающими из инфекционных точек в других странах - уже зарегистрировано 88 случаев коронавируса, импортированных других стран.
Еще семь человек погибли, а общее количество смертей в континентальном Китае возросло до 3176 человек, и более 80000 человек были заражены коронавирусом.
В связи с резким снижением числа новых случаев заражения в последние дни власти начали ослаблять ограничения в отношении 56 миллионов человек из Хубэя, находящихся на карантине с конца января.
Возобновление работыПравительство в Цяньцзяне, городе с миллионным населением, заявило в четверг, что организует специальный транспорт для доставки здоровых рабочих на службу.
Местное правительство в Шишоу, небольшом городе с населением чуть более полумиллиона, разрешало рабочим уезжать за пределы города.
Здоровые люди, живущие в районах провинции с низким уровнем риска, теперь могут путешествовать по Хубэй. Хотя Ухань не включен в ослабление ограничений, части городских компаний объявили, что они могут возобновить работу.
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