Витамин D блокирует механизм, делающий раковые клетки лекарственно-устойчивыми
Исследование, опубликованное в журнале Drug Metabolism and Disposition, показало, что кальцитриол и кальципотриол, две активные формы витамина D, способны блокировать механизм, делающий раковые клетки лекарственно-устойчивыми.
Используемый механизм представляет собой белок-переносчик лекарств, называемый белком 1, связанным с множественной лекарственной устойчивостью (MRP1). Этот белок находится в клеточных стенках и "выбрасывает" лекарства из клетки. По словам исследователей, эти две формы витамина D активно воздействуют на раковые клетки, которые имеют слишком много MRP1, и разрушают их.
«Несколько эпидемиологических и доклинических исследований показывают положительный эффект витамина D в снижении риска и прогрессирования рака, но мы первыми обнаружили его взаимодействие с белком-переносчиком лекарств и его способность избирательно убивать лекарственно-устойчивые раковые клетки», - сказал старший автор Суртадж. Хуссейн Ирам.
ИсследованиеДля исследования Ирам и его коллеги из Университета штата Южная Дакота, стремились нацелиться «ахиллесову пяту» резистентных клеток. Ученые использовали культивируемые раковые клетки для тестирования восьми соединений, которые, как было установлено в предыдущих работах, способны реагировать на MRP1. Из 8-ми протестированных ими только кальцитриол и кальципотриол оказались способны блокировать транспортную функцию MRP1.
Как повысить уровень витамина D?
- Чаще бывайте на солнце - кожа содержит холестерин, который превращается в витамин D при воздействии ультрафиолетового излучения.
- Ешьте жирную рыбу и морепродукты - креветки, лосось и тунец, могут не только дать вам полезные для сердца жирные кислоты омега-3, но и обеспечить достаточное количество витамина D.
- Принимайте добавки, но только после консультации с врачом.
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