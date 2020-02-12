Витамин D блокирует механизм, делающий раковые клетки лекарственно-устойчивыми

Витамин D блокирует механизм, делающий раковые клетки лекарственно-устойчивыми

Исследование, опубликованное в журнале Drug Metabolism and Disposition, показало, что кальцитриол и кальципотриол, две активные формы витамина D, способны блокировать механизм, делающий раковые клетки лекарственно-устойчивыми. 

Используемый механизм представляет собой белок-переносчик лекарств, называемый белком 1, связанным с множественной лекарственной устойчивостью (MRP1). Этот белок находится в клеточных стенках и "выбрасывает" лекарства из клетки. По словам исследователей, эти две формы витамина D активно воздействуют на раковые клетки, которые имеют слишком много MRP1, и разрушают их.
«Несколько эпидемиологических и доклинических исследований показывают положительный эффект  витамина  D в снижении риска и прогрессирования рака, но мы первыми обнаружили его взаимодействие с белком-переносчиком лекарств и его способность избирательно убивать лекарственно-устойчивые раковые клетки», - сказал старший автор Суртадж. Хуссейн Ирам.

Исследование

Для исследования Ирам и его коллеги из Университета штата Южная Дакота, стремились нацелиться «ахиллесову пяту» резистентных клеток. Ученые использовали культивируемые раковые клетки для тестирования восьми соединений, которые, как было установлено в предыдущих работах, способны реагировать на MRP1. Из 8-ми протестированных ими только кальцитриол и кальципотриол оказались способны блокировать транспортную функцию MRP1. 

Как повысить уровень витамина D?

  • Чаще бывайте на солнце - кожа содержит холестерин, который превращается в витамин D при воздействии ультрафиолетового излучения.
  • Ешьте жирную рыбу и морепродукты - креветки, лосось и тунец, могут не только дать вам полезные для сердца жирные кислоты омега-3, но и обеспечить достаточное количество витамина D.
  • Принимайте добавки, но только после консультации с врачом.

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