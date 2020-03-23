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Коронавирус может привести к временной потере обоняния

Коронавирус приводит к потере обоняния
Пациенты с COVID-19, например, министр здравоохранения Великобритании Надин Доррис и человек из штата Нью-Джерси в США, сообщили, что из-за болезни потеряли способность чувствовать вкус и ощущать запах.

Врачи говорят, что это относительно распространенный побочный эффект инфекций верхних дыхательных путей, в том числе вызываемых коронавирусами. Хотя потеря обоняния и вкуса может показаться странной, врачи считают, что это явление временное и беспокоиться не о чем.

Новый коронавирус – не единственная инфекция, вызывающая потерю чувствительности к вкусу и запаху. Аналогичные симптомы были зарегистрированы во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, характерны они для ряда вирусных заболеваний, таких как простуда или грипп.

«Этот раздражающий симптом, вероятно, связан с воспалением носовых проходов, на фоне чего страдают нервные клетки, ответственные за обоняние», - рассказывает Роберт Л. Куигли, доктор медицинских наук, старший вице-президент и медицинский директор компании International SOS.


Скорее всего, вы потеряли чувство обоняния, которое тесно связано с возможностью чувствовать вкус. В 95% случаев неспособность разобрать вкус блюда сводится к проблемам с обонянием.
Теги : коронавирус, обоняние
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