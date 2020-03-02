Опубликованы результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские врачи провели вскрытие пациентов, погибших от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Это помогло им определить влияние недуга на организм человека. Результаты вскрытия были опубликованы агентством China News Service. Оказалось, что пневмония, вызванная коронавирусом, поражает только легкие.
Медики определили, что вирус провоцирует воспаление в дыхательных путях и легочных альвеолах. Однако повреждение легочных тканей оказалось менее выраженным, чем при атипичной пневмонии. Но коронавирус провоцирует отечность легочных тканей, чего не наблюдалось у больных атипичной пневмонией.
Также врачам удалось установить, почему большинство пациентов, умирающих от коронавируса, сообщали об ощущении утопления. Причиной этому стало образование вязкой жидкости в альвеолах. Специалисты допускают, что часть зараженного легочного секрета может попасть в сердце, а влияние вируса на этот орган еще не изучено.
Оставить комментарий