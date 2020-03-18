Не только кашель и лихорадка. Вирусолог из Германии указал на новые симптомы Covid-19
Легочная инфекция Covid-19, вызываемая заражением новым коронавирусом, проявляется кашлем и лихорадкой – это ее типичные симптомы. На новые признаки, связанные с потерей обонятельных и вкусовых ощущений, указал врач-вирусолог Хендрик Стрик, об этом информирует издание Focus (Германия).
Как сообщает MedikForum.ru, новый коронавирус (Sars-CoV-2) ведет к развитию болезни легких Covid-19, классическими симптомами которой являются ощущения, напоминающие простуду или грипп (одними из первых возникают кашель и лихорадка). Но специалисты приобретают больше медицинских знаний по данной проблеме и выявляют новые признаки. Врач-вирусолог из Германии Хендрик Стрик выявил ранее неизвестные симптомы инфекции Covid 19.
Стрик с группой медиков наблюдал за группой из 100 человек, зараженных новым коронавирусом, и указал не следующее: заболевшие сталкивались с потерей обоняния и вкуса.
«Почти все инфицированные люди, больше двух третей, описали потерю обоняния и вкуса, продолжающуюся несколько дней. К примеру, женщина рассказала, что перестала чувствовать запах пеленок своего ребенка. Другие не ощущали запаха своего шампуня, жаловались на изменившийся вкус еды», - поделился вирусолог.
Но на каком этапе заболевания возникают данные симптомы, пока неясно.
Врач рекомендует при возникновении недомогания начать вести дневник, фиксируя в нем все изменения в самочувствии. По его словам, симптомами, указывающими на Covid-19, могут быть:
- лихорадка,
- сухой кашель,
- одышка,
- боль в мышцах, суставах,
- усталость,
- насморк,
- головная боль,
- боль в горле,
- диарея.
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