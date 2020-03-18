Не только кашель и лихорадка. Вирусолог из Германии указал на новые симптомы Covid-19

«Почти все инфицированные люди, больше двух третей, описали потерю обоняния и вкуса, продолжающуюся несколько дней. К примеру, женщина рассказала, что перестала чувствовать запах пеленок своего ребенка. Другие не ощущали запаха своего шампуня, жаловались на изменившийся вкус еды», - поделился вирусолог.

лихорадка,

сухой кашель,

одышка,

боль в мышцах, суставах,

усталость,

насморк,

головная боль,

боль в горле,

диарея.