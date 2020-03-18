18-03-2020 15:24 - Лыжный след коронавируса18-03-2020 15:08 - Маски не останавливают распространение коронавируса - эксперты ВОЗ18-03-2020 14:36 - Иммунная система способна сражаться с COVID-1918-03-2020 14:29 - Ученые нашли доказательства, что коронавирус не был создан в лаборатории18-03-2020 14:29 - Не только кашель и лихорадка. Вирусолог из Германии указал на новые симптомы Covid-1918-03-2020 14:07 - Переживший коронавирус Анджело Вавассори: "Два дня меня как будто не существовало"18-03-2020 14:04 - Пожилым людям посоветовали меньше выходить из дома18-03-2020 13:26 - Медики назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу18-03-2020 13:12 - Что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт?18-03-2020 12:33 - Из-за коронавируса ожидается всплеск разводов18-03-2020 12:12 - Рыба и орехи помогут противостоять коронавирусу18-03-2020 11:49 - 86% пациентов с коронавирусом не выявляют18-03-2020 11:27 - «Многие потеряют своих близких»: пандемия коронавируса продлится не менее года18-03-2020 08:02 - 9 вещей, которые помогут защититься от коронавируса18-03-2020 07:39 - 4 главных вопроса по коронавирусу и ответы врача на них

Не только кашель и лихорадка. Вирусолог из Германии указал на новые симптомы Covid-19

заболевание

Легочная инфекция Covid-19, вызываемая заражением новым коронавирусом, проявляется кашлем и лихорадкой – это ее типичные симптомы. На новые признаки, связанные с потерей обонятельных и вкусовых ощущений, указал врач-вирусолог Хендрик Стрик, об этом информирует издание Focus (Германия).

Как сообщает MedikForum.ru, новый коронавирус (Sars-CoV-2) ведет к развитию болезни легких Covid-19, классическими симптомами которой являются ощущения, напоминающие простуду или грипп (одними из первых возникают кашель и лихорадка). Но специалисты приобретают больше медицинских знаний по данной проблеме и выявляют новые признаки. Врач-вирусолог из Германии Хендрик Стрик выявил ранее неизвестные симптомы инфекции Covid 19.

Стрик с группой медиков наблюдал за группой из 100 человек, зараженных новым коронавирусом, и указал не следующее: заболевшие сталкивались с потерей обоняния и вкуса.

«Почти все инфицированные люди, больше двух третей, описали потерю обоняния и вкуса, продолжающуюся несколько дней. К примеру, женщина рассказала, что перестала чувствовать запах пеленок своего ребенка. Другие не ощущали запаха своего шампуня, жаловались на изменившийся вкус еды», - поделился вирусолог.

Но на каком этапе заболевания возникают данные симптомы, пока неясно.

Врач рекомендует при возникновении недомогания начать вести дневник, фиксируя в нем все изменения в самочувствии. По его словам, симптомами, указывающими на Covid-19, могут быть:
  • лихорадка,
  • сухой кашель,
  • одышка,
  • боль в мышцах, суставах,
  • усталость,
  • насморк,
  • головная боль,
  • боль в горле,
  • диарея.
Он напомнил, что время, необходимое для появления первых симптомов коронавирусной инфекции после заражения, варьируется от 2 до 14 дней, но в некоторых случаях инкубационный период может длиться до 26 дней.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт?
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Чем имбирь полезен для нашего здоровья
Лыжный след коронавируса
Найдена ахиллесова пята рака